Staff Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- Los usuarios de Facebook Marketplace dicen que el alguna vez sencillo proceso de compra y venta allí se ha convertido en todo lo contrario, consideró The Wall Street Journal.

El diario indicó que los compradores dicen que han encontrado listados falsificados, inconvenientes en los pagos o productos que no coinciden con lo prometido. Cuando los vendedores son estafados, a menudo es por un «comprador» que muestra una confirmación de pago falsa, o son inundados por mensajes que preguntan: «¿Aún está disponible?».

La base de datos Scam Tracker del Better Business Bureau está repleta de cientos de informes de usuarios de Facebook Marketplace que alegan haber sido víctimas de fraude en la plataforma.

La sección Marketplace dentro de la aplicación de Facebook se lanzó en el 2016 para permitir a los usuarios intercambiar artículos entre sí localmente y desde entonces se ha convertido en un bazar en línea donde la gente puede comprar productos prácticamente desde cualquier lugar, destacó el Journal.

Si bien todavía tiene un propósito para las personas que venden sus pertenencias, los usuarios, las instituciones financieras y los expertos en compras en línea dicen que la calidad de la experiencia ha disminuido.

Estafan con demasiada facilidad

En enero, TSB, un banco minorista con sede en Escocia con más de 5 millones de clientes, descubrió que el 60 por ciento de todos los fraudes en compras reportados por sus clientes en el 2023 se originaron en Facebook Marketplace, lo que se duplicó en un año. Pidió a Meta que agregue más protecciones para los usuarios.

Compradores: tengan cuidado

Al principio, las transacciones de Facebook Marketplace generalmente se realizaban cara a cara, a menudo en efectivo.

A medida que Marketplace se expandió, agregó opciones de envío y facilitó pagos en línea a través de PayPal y Venmo. En el 2019 añadió la opción Facebook Pay, ahora conocida como Meta Pay.

Menos restricciones geográficas significaron estafas remotas más sofisticadas y una mayor prevalencia de bots y estafas automatizadas, según especialistas en prevención de fraude.

…Y también vendedores

La situación puede ser igualmente complicada para los vendedores.

Hira Saeed, un empresario de Austin, Texas, vendió una cama y un colchón a una pareja. Cuando vinieron a recogerlo, le mostraron una captura de pantalla que aparentemente mostraba un pago de 200 dólares. Fue una farsa.