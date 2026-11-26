El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Aguascalientes iniciará acercamientos formales con otras fuerzas políticas para analizar la posibilidad de conformar una coalición rumbo a las elecciones de 2027, luego de que el Consejo Político Estatal autorizara el inicio de las negociaciones, informó el dirigente estatal, Kéndor Macías. Adelantó que en los próximos días podría definirse si existen condiciones para concretar una alianza.

El dirigente explicó que esta autorización marca el inicio de los trabajos para explorar acuerdos políticos y electorales con otros partidos. La eventual coalición dependerá del desarrollo de las conversaciones y de los consensos que se alcancen entre las fuerzas interesadas.

Recientemente, el PRI instaló su nuevo Consejo Político Estatal, órgano que estará en funciones durante el periodo 2026-2029 y participará en la definición de las estrategias políticas y electorales del partido de cara a los próximos comicios.

El consejo contará con comisiones encargadas de atender distintas tareas partidistas, entre ellas las relacionadas con la organización política y electoral. Su instalación tiene lugar en la etapa previa a las elecciones de 2027, en la que el partido también explorará posibles acuerdos de coalición con otras fuerzas políticas.