Iris Velázquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa lamentaron ayer que los expertos internacionales hayan dejado su caso por la opacidad y trabas de autoridades, y acusaron que el Presidente Andrés Manuel López Obrador les está fallando para cumplir su promesa de dar con la verdad.

En conferencia realizada en la Ciudad de México, fijaron su postura sobre el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el que sus especialistas hayan optado por dejar la investigación sobre lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Cristina Bautista indicó que los hallazgos del GIEI serán tomados en cuenta para ir avanzando hacia el esclarecimiento de lo ocurrido con sus hijos.

«Nos sentimos hoy muy tristes, muy enojados, preocupados de no alcanzar la verdad; es muy triste porque no se está cumpliendo la palabra del Presidente Andrés Manuel López Obrador, porque él nos dijo en su momento que si nosotros como madres y padres queríamos que los expertos hagan la investigación, pues van a venir», expuso.

Mario González recordó al Mandatario federal que en un decreto presidencial que firmó en 2018 se ordenaba a todas las dependencias federales involucradas en el caso Ayotzinapa, incluyendo a las Fuerzas Armadas, a entregar la documentación completa correspondiente.

«Decirle desde acá al señor Presidente que no nos falle, porque nos está fallando. Que recuerde que hay un decreto presidencial firmado por él, por la Sedena, por las instituciones de toda la República en donde se comprometieron a darnos todas las facilidades para poder encontrar a nuestros muchachos», aseveró.

«Creo que está fallando a su palabra y eso es malo, eso es malo para un Presidente de un país».

Exigió además que la información sea entregada, al afirmar que el nombre de la Sedena se está desprestigiando.

«¡Ya basta de tanta cerrazón!, yo quisiera preguntar si está la información ¿por qué no entregarla?, ¿qué esconden?, ¿cuál es el problema de no entregarla? No lo quisiera decir, pero sí da un poco de pena, porque (Sedena) es una institución que se ha coludido con el narcotráfico, se ha coludido con la maña y desgraciadamente los que pagan es la gente de a pie», lamentó.