Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente no ha pedido licencia al Senado. No está imposibilitado para seguir con sus actividades esenciales, aseguró Ricardo Monreal, jefe de la Cámara Alta.

El senador morenista indicó que no se configuran motivos para que sea solicitada una licencia por ausencia.

“Además con las actuales tecnologías de la información puede cumplir con sus actividades aún en las circunstancias de su contagio. Por ahora no hay nada que lo imposibilite”, indicó Monreal.

El artículo 85 de la Constitución indica que si el Presidente solicitara licencia para separarse del cargo hasta por 60 días naturales, una vez autorizada por el Congreso, el Secretario de Gobernación asumirá provisionalmente el cargo.

Al informar de su contagio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador delegó en la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la conducción de las conferencias de prensa matutinas pero no se refirió al resto de sus actividades.

El artículo 84 de la Constitución indica que si hubiere “una falta absoluta del Presidente” en los últimos cuatro años de su periodo de gobierno, el Congreso debería designar un Presidente sustituto que deberá concluir el periodo.