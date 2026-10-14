Luis Carlos Ugalde/Agencia Reforma

CDMX.- Muchos municipios destinan buena parte de su presupuesto a nóminas —policías, trabajadores de limpia, personal administrativo— y gastos ineludibles como electricidad, combustible y mantenimiento básico. A muchos les queda poco dinero para invertir en pavimentación, redes de agua, drenaje, calles y banquetas.

Desde hace décadas, especialistas insisten en fortalecer el predial para mejorar las finanzas municipales y reducir su dependencia del gobierno federal. Pero ahora que el gobierno propone cambios para modernizar el cobro del predial, han surgido críticas de periodistas, vecinos, especialistas y partidos de oposición. ¿Quién tiene la razón?

El gobierno federal propone modernizar los catastros, que son los registros donde se identifica cada inmueble, su tamaño, características y valor. Muchos están desactualizados y funcionan con tecnologías obsoletas. Por otra parte, un nuevo plan de ordenamiento urbano para el Valle de México ha generado inquietud porque plantea acercar el valor fiscal de las propiedades a su precio comercial, lo cual podría aumentar el predial. El gobierno capitalino niega que pretenda subirlo y ha pedido revisar las propuestas que han generado controversia.

Veo tres razones para apoyar la modernización.

Primero, necesitamos conocer mejor nuestro territorio. Saber cuántas propiedades existen, dónde están, cuánto miden y cómo se utilizan. Parece elemental, pero muchos municipios carecen de esa información completa y actualizada. También puede aportar información útil para tareas de seguridad e identificación de inmuebles irregulares.

Segundo, combatir la evasión y facilitar el pago. Necesitamos conectar los registros de los municipios y los estados para compartir información y evitar que cada oficina funcione como una isla. Una plataforma digital común permitiría identificar inmuebles que no pagan, evitar duplicidades, simplificar trámites y reducir los costos de recaudación. Se puede recaudar más sin necesariamente cobrar más a quienes ya cumplen.

Tercero, fortalecer la responsabilidad política de los municipios. Recaudar más predial daría a los ayuntamientos mayores recursos para gastar en necesidades de sus vecinos y —teóricamente— habría más atención ciudadana para exigir mejores servicios.

Pero también hay dos preocupaciones atendibles.

La primera es que modernizar los catastros termine significando mayores impuestos y que muchas personas no puedan afrontarlo. El valor de una propiedad no siempre refleja la capacidad económica de su dueño. Pensemos en una pareja de jubilados que compró su casa hace cuarenta años. La colonia se puso de moda y su vivienda ahora vale mucho más. Sin embargo, sus ingresos siguen siendo los mismos o menores. Un aumento brusco del predial podría ponerlos en dificultades. Por eso deben existir aumentos graduales y mecanismos de protección para propietarios de vivienda habitual con ingresos reducidos.

La segunda crítica es quizá la más importante: ¿para qué queremos que los gobiernos recauden más si no sabemos cómo gastarán ese dinero? Los ingresos adicionales pueden terminar financiando burocracias más grandes o pagos a clientelas políticas en lugar de mejorar los servicios.

Por eso, antes de pedir un esfuerzo adicional a los propietarios, los gobiernos deberían explicar qué van a mejorar. ¿Habrá calles sin baches, banquetas transitables, alumbrado que funcione, parques cuidados y mayor seguridad? Es difícil convencer a los ciudadanos de pagar más cuando las calles están destruidas, las luminarias no funcionan y la basura se acumula.

Finalmente, si se decide cobrar más, debe hacerse con un criterio de universalidad, no solo de proporcionalidad. Que todos los propietarios obligados contribuyan, que quienes tienen inmuebles de mayor valor paguen proporcionalmente más. No sería justo que el esfuerzo adicional recayera siempre sobre los mismos contribuyentes cautivos mientras otros permanecen fuera del sistema.

Modernizar los catastros es necesario. Pero sería una burla que los gobiernos lograran identificar cada metro cuadrado para cobrar más predial y siguieran sin encontrar los baches que llevan años frente a nuestras casas. Por eso, antes de cobrar más, deben explicar cómo gastarán mejor.