Siempre que el mundo atraviesa por un cambio tecnológico, la humanidad vive una etapa de adaptación. Lo vemos hoy con la IA, pero antes fueron las redes sociales, y antes de eso el surgimiento del internet, y en esas tres épocas… ¡Las reglas del marketing fueron reescritas!

Las primeras empresas que usaron internet se enfrentaron a la dualidad de encontrar a sus clientes ideales en el mundo digital o en el mundo físico. Hoy lo vemos como algo básico y cotidiano, pero hace treinta años las marcas cuestionaban si podían hacer algo más que transmitir confianza y mostrar datos en una página web; el comercio electrónico apenas tomaba forma.

Cuando llegaron las redes sociales, empezando por Facebook, éstas mismas eran usadas para conectar con amistades, familiares y colegas. Con el tiempo, las plataformas fueron dando espacio para que las marcas pudieran tener una fanpage y promocionarse; los hábitos de consumo y la evolución del comercio electrónico abrieron camino al grado que algunas ya optan por respaldarse únicamente en lo digital, la pandemia del 2020 fue un impulso de ello. Sin embargo, aún existe demanda por lo presencial… ¿por qué? Por estrategia.

Con la IA, las marcas han tenido que capacitarse, no sólo para la operación diaria del negocio, sino para estar en la mira de los buscadores al instante y con exactitud, investigar a quienes les puede vender y la famosa generación de contenido multimedia, y eso último es donde encuentro un problema.

Además de la competencia con la comunidad humana de diseñadores, fotógrafos y animadores, las imágenes generadas con IA hacen “mucho paro” al momento de comunicar algo, pero la comunicación va más allá de una imagen. Si no fuera así, una cartulina y un plumón solucionarían todo, no habría lonas impresas, pero cuando hay estrategia… ¡Hay detalles que no deberían pasar desapercibidos!

Ejemplo: la tipografía. Teóricamente, las marcas se expresan de acuerdo a su manual de identidad, utilizan fuentes tipográficas (tipo de letra) que nadie más puede usar, y la IA está haciendo que la publicidad de aquellas marcas que la usan se vean iguales, sólo cambian los colores y a veces ni siquiera ponen el logotipo de la empresa… ¡Colocan otro!

Y no se trata de que dejemos de usarla, sino de ser conscientes y más descriptivos con los prompts, establecer criterios visuales, o bien acudir con quienes se dedican a esto, porque de lo contrario —al largo plazo— las y los consumidores se van con las marcas que sí reflejan su formalidad, su mayor calidad o al menos su autenticidad, y las marcas podrían enfrentarse a problemas relacionados con la propiedad intelectual.

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