Mtra. Cindy Cristina Macías Avelar

En reciente fecha, se suscitaron dos eventos que ponen en la mesa dos temas de gran relevancia: el papel del Poder Judicial como contrapeso del Poder Ejecutivo y Legislativo y la importancia de la defensa del principio de autonomía de los poderes públicos.

El primer evento relevante consistió en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el Plan B de la reforma electoral propuesta por el Ejecutivo Federal, lo cual puso de relieve el papel fundamental del Poder Judicial Federal en la defensa de los organismos autónomos, en este caso el INE, y que se constituyó como un contrapeso efectivo frente a las decisiones del presidente de la República y del Congreso de la Unión.

El segundo hecho robustece la idea de la efectividad que tiene actualmente el Poder Judicial, como contención de los otros dos. Se trata de la reciente reforma al Poder Judicial del Estado, expedida en tiempo récord y el último día del periodo ordinario de sesiones del Congreso del Estado de Aguascalientes, en la que, entre muchos otros temas, se deja a la postetad del Poder Ejecutivo local el nombramiento de Magistraturas, dejando de lado al Consejo de la Judicatura y el sistema de carrera judicial.

Esta reforma está siendo objeto de múltiples cuestionamientos desde el propio Poder Judicial, pasando por litigantes, académicos e integrantes de la sociedad hidrocálida.

Dejando a un lado la deficiente técnica legislativa, entre las críticas más fuertes está la evidente injerencia del Poder Ejecutivo local en la designación de las cabezas del Poder Judicial y el establecimiento de una estructura operativa respecto de la cual no queda clara la suficiencia presupuestal. Estos dos temas, además de inobservar los principios básicos de la división de poderes, atenta contra la autonomía del Poder Judicial y compromete la objetividad de los nuevos juzgadores.

En efecto, no es la primera vez que el Poder Judicial ha pasado por múltiples reformas, intereses políticos y problemas de autonomía; pero, como en la actualidad, los hechos nos demuestran que opera una redistribución del poder en favor de los jueces y que, indadudablemente, estamos frente a un verdadero contrapoder que llega a incomodar a las autoridades, por tanto, se llegó al extremo de tomar las medidas establecidas en la reforma para, de una u otra forma, tener injerencia en él.

Pero no olvidemos que el establecimiento de requisitos constitucionales y legales para el acceso a la función judicial no es algo improvisado o una ocurrencia, sino que obedece a que se trata de una área del derecho que requiere de experiencia y especialización, que la legitimidad de los jueces no está dada de una vez y para siempre a partir de su nombramiento, sino que se construye permanentemente mediante la motivación de sus resoluciones y a razones jurídicas, no políticas.

Desde un punto de vista normativo, competencial, de responsabilidades administrativas e incluso ético, las decisiones de los Magistados y jueces sólo deben atender a razones de derecho.

El actuar del juzgador sólo debe regirse por el respeto irrestricto a los principios de independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y transparencia y no debe obedecer a influencias externas. Y esto se garantiza desde la forma de su designación y que se le dote de los recursos necesarios para ejercer el cargo.

En estas condiciones, lo acontecido en estas semanas debe poner en alerta nuestro pensamiento crítico, en el que analicemos y cuestionemos las acciones de nuestras autoridades para no perder la perspectiva de que el estado constitucional mexicano requiere de poderes judiciales con juzgadores autónomos, profesionales y sólidos, tanto para garantizar el derecho de acceso a la tutela jurisdiccional efectiva, consagrado en el artículo 17 de nuestra Carta Magna como para que continúe siendo un contrapeso efectivo contra los actos arbitrarios de los otros poderes públicos.