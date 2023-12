¿Dónde está el Estado, para garantizar lo que le corresponde por obligación mandatada por la legítima fuerza que le otorga la constitución al estado mexicano para garantizar la seguridad, la paz y la seguridad de los ciudadanos? ¿Son excepciones Tezcaltitlán, en Guerrero, en Tamaulipas, en Michoacán, en Colima? ¿Son excepciones, lo que no quiere reconocer el gobierno? Según señalaba el comando norte de los Estados Unidos, el 30% de los municipios de la república mexicana -y hay 2400 municipios-. Estamos hablando de que hay anarquía. ¿Por qué? Porque ahí no gobierna el gobierno. Gobierna sí, el gobierno de las balas, el gobierno del desorden, el gobierno de la violencia, del asesinato, de la muerte, son los que imponen la ley. Solo hay que preguntarles a los habitantes del Estado de México las actuaciones frecuentes, constantes de los carteles, de la extorsión para los que venden legumbres, los que venden pollos, los que tratan de vender productos de jarcería, pintura, ¡lo que sea!, todo está controlado por el crimen. ¿Y el gobierno qué hace, dónde está el estado? Es lo que está preguntando la gente de Tezcaltitlán y desesperada se enfrenta con sus medios, con machetes, con piedras, con palos, a los agresores y mata a once. Y estos agresores ahora exigen que les entreguen a cuatro, a cambio de diez que tienen secuestrados. Esa es la tierra de nadie, es la ley del más fuerte. ¿Dónde está el estado? El pueblo se sigue haciendo la insistente pregunta.

Y en el centro del país la situación no es diferente, probablemente es peor tan solo basta con echar una ojeada a los diarios para percatarnos que estados como Guanajuato, Jalisco, Zacatecas y ahora ya también Aguascalientes tienen una grave intromisión, enseñoramiento y control de los diferentes grupos delictivos que operan en el país. Aguascalientes que se había mantenido como una ínsula intocable por este mal es ahora nota diaria de ejecuciones entre integrantes de los diferentes grupos delictivos.

Zacatecas si que está, lo mismo que Guanajuato, en posesión y control del crimen organizado. Ahí si son el pan de cada día las ejecuciones entre grupos de las bandas criminales y los levantones a infinidad de ciudadanos los cuales también son ejecutados. Del cobro de “piso” mejor ni hablar. Llegan a tanto los delincuentes que hasta a las jaulas que transportan ganado por las carreteras de dichos estados les cobran 500 pesos por animal. De este tamaño es el control que estos grupos tienen. Al final de cuentas el perjudicado es el consumidor que es quien viene pagando debido a que el precio de la carne obviamente tiene que aumentar para pagar las extorciones.

Triste y vergonzosamente este es el México de la cuarta transformación. Este es el México que nos está tocando vivir.

Y hablando sobre el mismo tema de los cárteles, el pasado día 15 se cumplió un año del atentado al periodista Ciro Gómez Leyva. Sabemos que hubo disparos. Probablemente sepamos quién fue el que disparó el arma calibre 9 milímetros en nueve ocasiones contra la cabeza del periodista. Afortunadamente el viajaba en un vehículo blindado y las balas no penetraron. Pero de que lo iban a matar, lo iban a matar. Eso si lo sabemos. Lo que no sabemos es quién y por qué ordenó matar a Ciro Gómez Leyva. Lo anterior lo recordamos y lo seguiremos recordando cuántas veces sea necesario, hasta en tanto las autoridades cumplan con su obligación de hacer justicia y dar a conocer la verdad de los hechos. Si golpean y de esta manera atacan y amenazan la vida de un periodista, sin duda cualquier otro periodista, conductor, reportero, editor, están en peligro en esta profesión. Los medios de comunicación, mientras no se acabe el atentado de Ciro, están en peligro.

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA A MODO PARA AMLO

Muchos mexicanos se preguntan ¿qué significa la designación presidencial directa de Lenia Batres Guadarrama como ministra de la suprema corte de justicia, siendo ella una militante rabiosa de la izquierda y por supuesto leal al presidente de la república?

Recordamos que, en el año 2000, Lenia Batres presentó una iniciativa para reformar la constitución, de manera que el presidente de la república no pudiera nombrar directamente a una ministra o a un ministro de la Suprema Corte. Y lo que son las cosas, ahora ella es favorecida por el nombramiento directo de ministra de la corte, por el presidente de la república.

Lo que estamos viviendo en el tema de la integración de la Suprema Corte es gravísimo. Se une a un panorama en donde estamos viendo la destrucción, la demolición de las instituciones políticas del país. El último tramo del presidente López Obrador ha sido devastador en este flanco. Y todavía nos falta gran parte del 2024 bajo la guía de este presidente que ha demostrado con creces no ver por la grandeza y legalidad de las instituciones para beneficio del país, sino para no perder el control político total que durante tantos años anheló y por lo cual, para mal de los mexicanos, no será fácil que suelte el poder.