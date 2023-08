La Noticia:

El millonario amante de la tecnología se ha convertido en el poder dominante en la tecnología de Internet satelital. Las maneras en que él está usando esa influencia están levantando alarmas globales… (nytimes.com).

Comentario:

Elon Musk no sólo convirtió a Twitter en una X, y no sólo posee la fábrica de autos eléctricos número uno de ventas en el mundo, sino que, además, tiene el mayor número de satélites de Internet en el espacio.En principio no es malo. ¿Un amante de la tecnología ayudando a desarrollar un futuro previsto por él? ¿Qué hay de malo? Que hay demasiado poder en una cabeza y si el dueño de esa cabeza posee opiniones peculiares y es voluble, pues se entiende aquello de levantar alarmas globales. ¿Musk tiene muchos satélites en el espacio? ¿Qué tan fuerte es Starlink, su empresa de Internet satelital?

A la fecha, Starlink tiene alrededor de 4 mil 500 satélites en órbita lo que representa más del 50% de ellos. Pero, además, cada semana los cohetes de SpaceX, la empresa a la cual pertenece Starlink y también de Elon Musk, está poniendo en órbita cerca de 12 satélites aumentando su dominio. La meta, según Musk, es tener una flotilla de 42 milsatélites con lo que podría dar acceso a Internet a cada rincón de la Tierra.

Otras empresas que ofrecen Internet vía satélite están quedando rebasadas. El costo de poner un satélite en órbita es alto. Quizás Amazon, cuyo dueño, Jeff Bezos, también posee una empresa, Blue Origin, de cohetes espaciales pudiera competir, pero se ha enfrentado a problemas técnicos y no han podido despegar sus primeros satélites.

Una ventaja para Musk es que está poniendo sus satélites en lo que se conoce como órbita terrestre baja, 60 veces más cerca de la Tierra que la mayoría de los satélites en órbita geo sincrónica.Además, los satélites antiguos son grandes y pesados, en tanto que los de Musk son pequeños y versátiles. En resumen, Musk está ganando el espacio.

Musk puso Starlink a las órdenes de Ucrania cuando recién fue invadida por los rusos, lo que se vio como un gesto solidario. Cerca de un año después, Musk propuso un plan de paz que implicaba ceder territorio ucranio a Rusia y levantó críticas. Musk dejó de financiar el Internet a Ucrania, se negó a proveer Internet cerca de la península de Crimea donde los ucranios estaban avanzando y se niega a que Starlink sea el medio para manejar drones a larga distancia. Algo que Ucrania desea hacer para que la guerra llegue también a territorio ruso.

Los de Taiwán han considerado contratar Starlink, pero tienen miedo a que los negocios de Musk en China, en Shanghái se fabrican la mayoría de los autos Tesla, hagan que Musk suspenda de repente, cuando más dependencia de Starlink exista, el servicio.

En África, donde el servicio de Internet es más escaso, Starlink está llegando a muchos países. Eso parece bueno. La contra es que Musk, por ideas políticas, podría suspender el servicio en cualquier momento y a eso se refieren las mencionadas alarmas globales. Tanto poder en las manos de un hombre, o en la cabeza si se prefiere, no es sensato. Sobre todo, cuando ha habido ejemplos de cómo esta cabeza maneja a voluntad sus negocios. ¡Cuidado!

Sergio Alonso Méndez posee un doctorado en Negocios Internacionales por parte de la Universidad de Texas

