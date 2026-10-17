Los retos tradicionales en la docencia rondaban en la preparación de las clases, cómo conducirlas, planear actividades, establecer límites para mantener el orden y respeto en el aula, etc.; sin embargo, tras los eventos que tuvieron lugar en Torreón, donde dos estudiantes de la Escuela Secundaria Número 13, privaron de la vida a la subdirectora del plantel, la realidad nos sigue rebasando. No es, ni será, el primer caso de violencia en las aulas que ha ocurrido. Desafortunadamente, las escuelas siempre estarán expuestas a este tipo de hechos violentos en los que, las y los profesores somos quienes estamos en la primera línea de respuesta. En México ¿es segura la docencia?

Evidentemente, esta última pregunta puede generar matices dependiendo del lugar y las circunstancias en que se encuentre la escuela. Nuestro país es sumamente heterogéneo, donde más de 2 millones de maestras y maestros nos exponemos todos los días a este tipo de violencias, las cuales pueden venir de distintas fuentes: el acoso escolar (porque las y los maestros también pueden ser objeto de acoso), la misoginia, el racismo, el crimen organizado, entre otras causas, demostrando que el Estado está fallando en su deber de garantizar entornos seguros de aprendizaje. Hay que recordar que de acuerdo con el artículo 1° constitucional, existe el principio de “interdependencia” de los derechos humanos, el cual sostiene que para garantizarlos es necesario que todos se materialicen idóneamente de forma simultánea, de lo contrario se estaría vulnerando el desarrollo del resto de los derechos. Por lo tanto, este incumplimiento del Estado es también una violación a Derechos Humanos.

Otro caso que ilustra este último punto fue la muerte del maestro Levi Peralta Regalado el pasado 14 de octubre, docente de la “Escuela Secundaria San Blas Atempa” en el Estado de Oaxaca, quien también fue privado de la vida con armas de fuego saliendo de su escuela, ¿cuál fue la razón? Denunció que un estudiante estaba vendiendo drogas dentro del plantel y al día siguiente ocurrió el atentado. O bien, también recordemos que en 2022, en una escuela telesecundaria en Querétaro, los estudiantes le prendieron fuego a uno de sus compañeros, esto debido a sus orígenes otomíes y que se le dificultaba hablar español. A pesar de que en este caso la víctima no fue la o el docente, lo anterior demuestra el grado de riesgo al que nos encontramos expuestos. De esta forma, podríamos seguir enumerando casos donde las modalidades pueden varias, pero los motivos siguen siendo los mismos.

No hay una solución firme para erradicar todas las causas, dado que emanan de diferentes problemas públicos que terminan por impactar en las escuelas, ya que estas últimas concentran a estudiantes que viven diferentes realidades y, por lo tanto, proyectan dichos entornos. Por lo tanto, el enfoque de la prevención de las violencias es fundamental, ya que es la única alternativa con la que se cuenta para evitar este tipo de escenarios trágicos y sumamente desafortunados. Es aquí donde emerge la necesidad de implementar políticas públicas encaminadas a crear y mejorar los procesos de prevención de violencia en las aulas, que vayan más allá de emitir protocolos o reglamentos de actuación, sino prevenir desde la concientización y a la sensibilización, fomentando una genuina cultura de paz y respeto.

Ser docente no debería colocarnos al filo de la vida y la muerte. No importa en qué nivel educativo o región del país se encuentre, ninguna maestra o maestro deberíamos estar expuestos a este tipo de agresiones y es obligación del Estado, en sus 3 niveles de gobierno, prevenir estos hechos y, simultáneamente, combatir los problemas públicos que fomentan estas agresiones.