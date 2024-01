Miguel Ángel Huízar Botello, secretario de Obras Públicas del Municipio capital, informó que la rehabilitación de Ciudad Industrial tendrá un costo de 19 millones de pesos. Aclaró que aún no se ha definido si la responsabilidad de la obra recaerá en la autoridad estatal, municipal o si será llevada a cabo en colaboración entre ambas autoridades y los empresarios de la zona.

El funcionario señaló que actualmente están en negociaciones para definir quién estará a cargo de la ejecución de la obra. «Estamos en pláticas; ya tenemos el proyecto listo, incluyendo los levantamientos topográficos. Intervendremos, ya sea el Gobierno del Estado o nosotros, debido a las condiciones actuales de la infraestructura», afirmó.

La inversión inicial estimada para este proyecto es de 19 millones de pesos, indicó el secretario de Obras Públicas. Además, detalló que el proyecto no se limitará a una repavimentación, sino que incluirá la instalación de concreto hidráulico desde la base.

Explicó que el IMPLAN ha contemplado esta obra en las reuniones sostenidas con la Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo. La vida útil del pavimento está estimada en 25 o 30 años.

En cuanto al esquema de financiamiento, se planteó la posibilidad de realizar la obra por cooperación o participación. Recordó que en administraciones pasadas se aplicó un esquema tripartito con la Federación, el Estado y el Municipio. No obstante, reconoció la dificultad de obtener recursos federales en el contexto actual de recortes presupuestarios.

Frente a la pregunta sobre posibles retrasos debido a recortes presupuestarios y al año electoral, Huízar Botello expresó su preocupación por la disminución de recursos federales para municipios y estados, lo que complica la ejecución de obras de este tipo. Sin embargo, manifestó la esperanza de poder ejecutar la mayor cantidad de obras en el primer semestre para concluirlas antes de que finalice la administración.