Al menos nueve mil piezas del patrimonio histórico y artístico de México han sido identificadas por el investigador Miguel Gleason Berumen en 17 países europeos, mientras que Estados Unidos alberga una cantidad todavía mayor de bienes culturales mexicanos.

Parte de estos hallazgos se encuentra documentada en el libro Memoria de México en Europa y Estados Unidos, presentado en el Museo Regional de Historia de Aguascalientes, que reúne alrededor de 600 piezas, entre objetos prehispánicos, códices, pinturas novohispanas y obras de arte.

Gleason Berumen explicó que comenzó sus investigaciones en 1994, durante su estancia en Francia. Entre sus descubrimientos destacan una escultura azteca de Cihuateo, localizada en Escocia y actualmente resguardada en el Museo Británico, así como dos pinturas inéditas de Cristóbal de Villalpando, encontradas en una iglesia parisina.

Tras recorrer más de 140 ciudades estadounidenses, prepara una nueva publicación sobre colecciones mexicanas en Estados Unidos y Canadá.

Paralelamente, desarrolla el documental Missing Frida, dedicado a reconstruir la historia de La mesa herida, pintura de Frida Kahlo desaparecida desde mediados del siglo pasado. Su estreno está previsto para 2027.

También realizó El Reencuentro. 500 años Moctezuma y Hernán Cortés, documental que reunió a descendientes de ambos personajes históricos.

Finalmente, invitó a conocer y valorar el patrimonio cultural mexicano conservado fuera del país, así como a profundizar en la historia nacional y sus diversas expresiones artísticas.