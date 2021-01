Tras la llegada del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial señaló que el arranque de este 2020 no se ve tan promisorio para México con respecto a lo que se veía el año inmediato anterior.

Alberto Aldape Barrios, director del CIDE, explicó que este 2021 Estados Unidos espera crecer lo mismo que cayó su economía en el año anterior, es decir la recuperación será inmediata. Los demócratas son famosos por tener políticas proteccionistas y se suma que parte de su política migratoria será apoyar la legalización de los dreamers y aquellos inmigrantes que lleven 8 años pagando impuestos.

Considerando lo anterior, el efecto para la economía mexicana podría ser contraproducente porque una persona que reciba su residencia oficial en EUA, seguramente se llevará a su familia y no habrá ingreso de remesas familiares a México.

Otra de las cuestiones se relaciona con la política energética donde EUA ha sido claro para detener el proceso de calentamiento global e incentivar las energías limpias, aparte se entra a un conflicto diplomático por la sentencia del general Cienfuegos y que podría estar afectando a los mexicanos.

Además, el laboratorio Pfizer deja de producir vacunas y se tardará un mes en volverlo a hacer, entonces detiene los procesos de vacunación y en México se observa que no es tan eficiente el Ejército en labores de vacunar a la población y tampoco se tiene suficiencia de vacunas adquiridas para toda la población vulnerable.

Agregó que estos factores en contra para México y el Gobierno Federal no cambian su discurso ni sus políticas para impulsar la actividad económica de manera acelerada y generalizada. Aparte se vive un proceso electoral donde se juega la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.

“Por lo tanto, los ciudadanos son quienes sufren el desgaste político y la falta de políticas públicas en materia económica, por lo tanto se tendrá que hacer mucha investigación financiera para tomar las mejores decisiones para cada uno de los negocios que operan en Aguascalientes y en todo el país”, concluyó.