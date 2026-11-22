En el marco de los preparativos del Partido Acción Nacional rumbo al proceso electoral de 2027, trascendió que el senador Juan Antonio Martín del Campo se perfila para ser designado coordinador estatal de la defensa en Aguascalientes, mientras que José Juan Sánchez Barba sería el candidato del blanquiazul a la Presidencia Municipal capitalina.

Aunque hasta el momento no existe un anuncio oficial sobre estas posibles definiciones, los nombres de ambos panistas comienzan a figurar dentro de los escenarios políticos que se perfilan para la renovación de los cargos de elección popular en la entidad.

De acuerdo con las versiones que circulan al interior del PAN local, también se contempla la realización de un evento partidista el próximo sábado 28 de noviembre, en el que se llevaría a cabo la presentación oficial de estas definiciones y de la estructura política que encabezaría los trabajos del PAN rumbo a los comicios de 2027.

La eventual designación de Martín del Campo como coordinador estatal representaría su incorporación a las tareas de organización y conducción política del partido de cara a las próximas elecciones, en las que Acción Nacional buscará conservar la gubernatura y las principales posiciones municipales.

Por su parte, José Juan Sánchez Barba, quien ha mantenido actividad dentro de las estructuras partidistas y actualmente se desempeña como coordinador general de Gabinete del Gobierno estatal, sería considerado para encabezar la candidatura a la alcaldía de la capital, uno de los principales espacios políticos que estarán en disputa en la próxima contienda electoral.

Estas versiones surgen en momentos en que el PAN avanza en la definición de sus procedimientos internos. El calendario partidista contempla que el 26 de noviembre la Comisión Permanente Nacional del PAN determine el método para seleccionar a su candidato a la gubernatura, mientras que durante diciembre se resolverán los mecanismos para elegir aspirantes a las presidencias municipales y diputaciones. Asimismo, el partido deberá establecer las reservas correspondientes por paridad de género y publicar las convocatorias para la selección de candidaturas antes del 20 de diciembre.