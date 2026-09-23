El Grupo de Industriales Panificadores (GIPAN) anunció el lanzamiento oficial de la Ruta del Pan de Muerto, que tiene el propósito de enaltecer la gastronomía local y mantener viva una de las tradiciones más representativas del país, con la participación de 23 panaderías tradicionales que elaborarán esta pieza artesanal, dio a conocer su presidente, César Salado.

Para formar parte de la iniciativa, vigente del 23 de septiembre al 6 de noviembre, los ciudadanos podrán solicitar un pasaporte conmemorativo al realizar su compra en cualquiera de los negocios participantes.

En total, se emitieron 2,300 ejemplares, 100 por cada establecimiento, los cuales serán sellados tras cada visita en la que se compre al menos una pieza de este alimento de la temporada de Día de Muertos, detalló.

El dirigente del gremio panificador señaló que el pasaporte completo deberá incluir 21 sellos habituales más el «sello dorado», otorgado exclusivamente por la panadería La Perla, ubicada en Rincón de Romos.

La entrega de los pasaportes concluidos se realizará en el marco del Festival de las Calaveras para ingresar formalmente al sorteo final, con una bolsa de premios que contempla 5,000 pesos para el primer lugar, 3,000 para el segundo y 2,000 para el tercero, además de un bono adicional de 1,000 pesos para el ganador que cuente con el sello dorado. Asimismo, se rifarán tres roscas de Reyes.

Destacó que la variedad de sabores e ingredientes con los que se elabora el pan de muerto ha despertado el interés por su consumo, así como por el reconocimiento de la receta original.

Entre las casas panificadoras participantes destacan establecimientos centenarios como Panadería Colón y A Pandes, además de Artessa, La Especial, La Estelar, El Kilo de Trigo, Artesa, Repostería Pastelis, Velia y La Sancho.