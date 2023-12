El 25 de diciembre, el día en que gran parte del mundo celebra la Navidad, no corresponde con el día en que nació Jesucristo, pues muchos científicos sostienen que este suceso tuvo lugar en primavera u otoño, mas no en invierno.

Sin embargo, se eligió este día porque representaba el momento de la celebración de muchas fiestas paganas en la Edad Antigua y esto facilitó la conversión de los herejes al cristianismo. Ejemplo de ello lo constituyen las Saturnalia, unas importantes fiestas celebradas por los romanos para honrar al dios Saturno en el mes de diciembre, coincidiendo con el solsticio de invierno.

Fue así como, después de que el cristianismo obtuviera la libertad de culto (313 d.C.) y empezara a contar con cada vez más adeptos, en el año 350 d.C. el papa Julio I escogió el 25 de diciembre para celebrar el nacimiento de Jesús de Nazaret, fecha que sería decretada por el papa Liberio cuatro años después.

A partir de entonces y, sobre todo, después del año 392 d.C., cuando el emperador Teodosio I convirtió el cristianismo en religión oficial del imperio y prohibió el paganismo, la Navidad se celebraría cada vez más.

A lo largo de los diez siglos que abarca la Edad Media surgieron muchas costumbres navideñas que, de alguna u otra forma, subsisten hasta la actualidad; por ejemplo, la “Misa del Gallo”, la cena de nochebuena, la comidad del día de Navidad, la decoración de las casas, la representación del nacimiento con figuras (lo que hoy conocemos como pesebre), etc.

No obstante, fue en la época contemporánea, más precisamente a mediados del siglo XIX, cuando la Navidad emepzó a celebrarse de una forma similar a la que lo hacemos hoy en día. Fue en aquel periodo cuando se intensificó el intercambio de regalos, la decoración del árbol y la popularización de esta fiesta en general.

Fue también durante el siglo XIX cuando surgió la figura de Santa Claus o Papá Noel. Las obras “Una historia de Nueva York” (1809) de Washington Irving y “Una visita de San Nicolás” (1823) de Clement Clarke Moore fijaron las primeras concepciones de este personaje. En 1863, el caricaturista germano-estadounidense Thomas Nast dio vida a su imagen externa en la revista Harper’s Weekly.

No obstante, Santa Claus, tal como lo conocemos hoy en día, nació en 1931 como resultado de un encargo realizado por la compañía Coca-Cola al pintor estadounidense Haddon Sundblom.