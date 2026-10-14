Vaya sorpresa que dieron las elecciones en Brasil. ¡Vaya sorpresa que se llevó Luiz Inácio Lula da Silva al haber perdido la primera vuelta electoral! Antes de que abrieran las urnas, él se creyó ganador; sin embargo, las encuestas lo colocaban al frente y él hizo campaña mirando por encima del hombro a Flávio Bolsonaro, y ese quizá fue su error, a quien consideró demasiado joven, inexperto y atado a la sombra de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, pero el electorado bajó a Lula del pedestal y la sorpresa fue evidente. Lula llega a la segunda vuelta con media derrota a cuestas.

Las encuestas se equivocaron en el caso de Brasil. Las encuestas no son infalibles para medir las verdaderas intenciones de voto. En el caso de la elección brasileña, sistemáticamente subestimaron a Flávio Bolsonaro. Varias encuestas que pude ver le daban a Lula una ventaja de entre dos y seis puntos para ganar en la primera vuelta. No para hacerse de la presidencia, eso es importante, pero sí para ganarle a Bolsonaro, pero resultó lo contrario. Bolsonaro le ganó por dos puntos porcentuales a Lula. Ninguna encuesta decía que Bolsonaro le podía ganar en esta primera vuelta. Se van a ir a una segunda vuelta el 25 de octubre y yo le puedo confirmar, con una probabilidad de más del 90 por ciento, que Bolsonaro va a ganar en esta segunda vuelta, porque los partidos chicos que se quedaron en el camino en esta primera vuelta todos son de centroderecha y todos esos votantes van a tender a votar por Flávio Bolsonaro; así le darían la victoria, dar la vuelta. Eso sería terrible para Lula da Silva, que cumple 80 años y podría llegar a ser superado por un joven político de 45 años.

¿Cuáles son las lecciones que está dejando Brasil para México? Primero, que hay que tener mucho cuidado con las encuestas, porque las encuestas en todos lados del mundo están teniendo problemas para medir a la oposición y creo que eso puede ser particularmente importante en México. Sobre todo en países como Brasil y México, donde hay mucho reparto de dinero, reparto de programas sociales, donde la gente, para no jugársela con el encuestador, no vaya a ser que sea gente del gobierno, tiende a decir que sí va a votar por la opción de gobierno y, de esta forma, se subestima el voto de la oposición. Esta sería la primera lección.

La segunda lección es que, por más eficaces y populares que sean los liderazgos políticos, como es el caso de Lula o, en el caso de México, con Andrés Manuel López Obrador, pues estos se desgastan, por lo cual es necesario que piensen en cómo promover la renovación de estos liderazgos.

En el caso de Lula, es un hombre de 80 años que ha participado ¡7 veces en elecciones presidenciales! Tres las ha ganado. Ha gobernado casi 12 años Brasil; otras las ha perdido, como es el caso de esta elección. Es un personaje ya muy visto y muy gastado, que cometió el error de no generar a sus sucesores, a la nueva generación que tomara posesión del Partido de los Trabajadores.