Reitera la senadora Martha Márquez Alvarado que insistirá ante la Cofepris para que no exista el bloqueo y los estados puedan hacer la compra de vacunas antiCOVID, además de pedir al secretario de Salud, Jorge Alcocer una explicación del porqué hay desabasto de vacunas como la BCG y Pentavalente en el país.

En conferencia de prensa, la senadora panista llamó al Gobierno Federal y a la Secretaría de Salud a ampliar las posibilidades en la adquisición de la vacuna contra el COVID-19, por lo que en lugar de enfocarse solo a 3 laboratorios, dijo que se puede trabajar con los 11 que hay. Además de recordar el punto de acuerdo que presentó ante el Senado para que dicha Secretaría explique lo que pasa en específico con la vacuna de Pfizer tras las noticias de las reacciones adversas. “El Gobierno tendría que ser mucho más profesional, no basta con decir que va a haber vacunas, que van a ser los más vulnerables los que la van a recibir. Tiene que haber una estrategia muy clara de quién la va a recibir, porqué y qué reacciones puede llegar a tener cada una de las vacunas y no limitarnos a un desabasto anticipado”.

Márquez Alvarado recalcó que es mentira lo señalado por el Ejecutivo Federal de que los Estados no pueden comprar vacunas ni medicamentos y más tratándose del tema del COVID-19. “Los estados pueden comprar vacunas y cualquier medicamento porque pueden hacer licitaciones internacionales. En donde pueden atorar la compra es en la Cofepris y por ello es que voy a buscar a hablar con su titular para evitar ese bloqueo”.

Adicionalmente comentó que han detectado la falta de vacunas del cuadro básico tales como la BCG y la pentavalente en el país, por lo que buscará al secretario de Salud, Jorge Alcocer para que explique la situación, ya ello representa un retroceso en el esquema de vacunación universal de los mexicanos. “En México vamos hacia atrás en cuanto a las vacunas. Ellos están presumiendo la vacuna del COVID, pero nos están faltando las vacunas que antes no faltaban y ello es inadmisible”.