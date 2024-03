La presidenta del Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en Aguascalientes, Patricia Cárdenas Delgado, destacó la vigilancia activa de esta entidad al inicio de las campañas electorales, tanto federales como locales. Hasta ahora, no se han reportado incidentes que infrinjan las normas del Instituto Nacional Electoral, en particular respecto a la violencia política de género.

El Observatorio colabora estrechamente con la Fiscalía Especializada, el Instituto Estatal Electoral y el Tribunal Electoral para asegurar el respeto a las leyes y proteger la integridad de los procesos electorales. Se ha anunciado la próxima firma de un convenio con los partidos políticos para promover elecciones libres de violencia de género y fomentar la igualdad de género. Este acuerdo se oficializará en marzo, antes del comienzo formal de las campañas el 15 de abril.

Cárdenas Delgado enfatizó la relevancia de educar y sensibilizar sobre la violencia política de género, no solo a candidatos y partidos políticos, sino también a los medios de comunicación y la población en general. Se están organizando talleres para los distintos actores, con el fin de detectar y prevenir cualquier forma de agresión hacia las mujeres en el ámbito político.

Además, se elabora un protocolo de actuación, en colaboración con la Fiscalía Especializada, que guiará a las mujeres políticas sobre cómo actuar ante situaciones de violencia de género. Este protocolo, junto con el acuerdo sobre paridad y no violencia, se presentará oficialmente, ofreciendo una guía concreta para la denuncia y manejo de estos casos.