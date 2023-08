El ciclo escolar 2023-2024 comienza el próximo 28 de agosto; es decir, estamos a 9 días de que las alumnas y alumnos se incorporen a lo que, posiblemente, será el ciclo escolar más complicado y repleto de incertidumbre que hemos visto durante décadas. Tal y como se ha precisado en diferentes medios de comunicación (y en este mismo espacio), el confrontamiento político y mediático que gira en torno a los planes de estudio y libros de texto gratuitos sigue en pie, y desafortunadamente, se ha ampliado la brecha para lograr un consenso nacional en cuanto a su implementación. Sin embargo, más allá de abordar las cuestiones pedagógicas (eliminar asignaturas por campos formativos), existe un conflicto legal y constitucional que dio origen a que miembros de la sociedad civil e incluso entidades federativas recurrieran al amparo en contra de este nuevo proyecto educativo, ejecutado por el Gobierno Federal; y este “enredo” legal puede llegar a tener consecuencias muy graves. ¿De dónde surge este conflicto legal? ¿Cuál es el margen de acción de los estados?

Antes de abordar el análisis, debemos tener claro que la elaboración de los planes de estudio y los libros de texto corresponde, exclusivamente, a la federación. Por otra parte, el actuar de la SEP no puede ser unilateral; están sujetos a la normatividad aplicable, que en este caso es la Ley General de Educación (LGE). En su artículo 23, ésta determina explícitamente que se deben tomar en cuenta a los estados de la federación, integrantes de la sociedad civil, al magisterio, etc. Lo anterior no es una medida caprichosa; tanto los planes educativos como los libros de texto son un asunto de interés nacional y de primer orden, de ahí la importancia de tomar en cuenta a todos los sectores involucrados. Pero, como era de esperarse de este Gobierno, se efectuó una simulación sin precedentes para burlar el contenido de la LGE. Desde la dirección de materiales educativos de la SEP (encabezada por Marx Arriaga) se efectuaron “asambleas” en algunas partes de la república, tomando en cuenta exclusivamente las aportaciones de maestras y maestros, pero no del resto de los integrantes del sector educativo mexicano (investigadores enfocados en pedagogía, asociaciones civiles, etc.). Aunado a lo anterior, clasificaron la información vertida en dichas asambleas por 5 años, argumentando que su publicación comprometería la implementación de los nuevos planes de estudio.

En segundo lugar, la LGE también estipula en su artículo 28 que primero se deben publicar los programas de estudio para, posteriormente, distribuir los libros de texto gratuitos. Lo anterior tiene la evidente finalidad de visualizar los objetivos de las modificaciones pedagógicas y que los LTG cuenten con las herramientas efectivas, tanto para docentes como para estudiantes, que garanticen la implementación de dichos programas. Sin embargo, en este caso, todo sucedió al revés. Hace poco más de un año se publicaron los lineamientos de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y los planes de estudio, pero no los programas. Y hasta hace un par de semanas, lanzaron los LTG y obligaron a las entidades a su distribución. Esto es un fenómeno que jamás había ocurrido en nuestro país.

Ahora, ante la evidente inaptitud de la SEP para cumplir, apegados a la legalidad, con sus obligaciones, decidieron publicar este martes en el Diario Oficial de la Federación los nuevos planes de estudio (incluyendo ya el de secundaria). Añadieron también que, en vez de que la implementación se haga de forma paulatina a partir de los primeros grados (1° de primaria y 1° de secundaria), ahora los nuevos planes de estudio aplicarán para todos los grados escolares de educación básica, sin excepción, tanto para escuelas públicas como privadas. Esta indicación, más allá de “sanear” los vicios legales de la implementación, compromete aún más el derecho a la educación de millones de alumnas y alumnos en todo el país. Persisten los problemas de origen sin resolver, desde la pésima organización para la elaboración de los planes de estudio (que terminaron por ser una instrucción unilateral del Gobierno Federal) hasta la falta de apego a la legalidad en cuanto a su implementación.

¿Qué pueden hacer los estados? Más allá de las ridículas propuestas de algunos sectores, como quemar libros de texto o “arrancarles” hojas, existe un conflicto legal muy delicado en cuanto a su actuar. Como lo apunté desde el inicio de este texto, los planes de estudio, programas y la elaboración de LTG le corresponde exclusivamente a la federación, por lo que dejan sin muchas alternativas a las entidades federativas, en cuanto no se resuelvan los recursos legales conducentes (tal y como también precisó la gobernadora Tere Jiménez en días previos). Sin embargo, sí pueden plantear una serie de esquemas de nivelación, como formación complementaria por la eliminación de las asignaturas, con las que busquen compensar los aprendizajes que están próximos a ser perdidos.

Resulta interesante cómo la NEM le delega toda la responsabilidad de la implementación práctica de este proyecto a los docentes, sin capacitación previa, y cómo el SNTE está aplaudiendo el actuar del Gobierno Federal. Estos docentes enfrentarán una tarea aún más ardua en cuanto a los mecanismos de evaluación. Pocos han visualizado este contexto legal, que será determinante para decidir si la NEM va o no va. El nuevo modelo educativo no se decidirá en las oficinas de Gobierno, sino en los tribunales.