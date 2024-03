Esta es la segunda entrega de una serie dedicada al Museo Ferrocarrilero, al cumplirse 21 años de su inauguración -4 de marzo de 2003-.

En el artículo anterior le conté que a principios de 2001, casi dos años después del cierre del taller, mi amigo y mentor Jorge Campos Espino, invitó al equipo productor del Ferial -yo era el guionista- a hacer un recorrido por las instalaciones, a fin de documentar el trabajo de confección del espectáculo. Mientras nos reuníamos para entrar quise tomar una fotografía del edificio de la estación. De quien sabe dónde vino un hombre diciéndome que no podía fotografiar la edificación. No diré que soy la racionalidad andando, ni mucho menos, pero si me ofrecen argumentos sólidos, creíbles, puedo cambiar de actitud. Sin embargo en este caso la indicación me produjo corto circuito.

Me acordé de algo que me contó mi amigo Alejandro Velasco Rivas. Andaba él un día en España, y estaba en una pequeña estación en medio de la nada, en Andalucía, a la espera de un tren procedente de Algeciras, que los llevarían a él y a su apreciable esposa a Aranjuez. Era noche, y ahí andaba mi amigo, con su cámara, disparándole al edificio, al andén. Era una estacioncita pequeña; bonita, de un pueblo que recordaba el Pueblo blanco de Serrat, según me contó. Entonces se le acercó un policía y casi pidiéndole perdón, casi así, no de la manera altanera como hizo aquí el hombre conmigo. Se le acercó y le dijo que estaba prohibido tomar fotografías desde el 11M, aquel ataque terrorista en la estación de Atocha, en Madrid. Bueno, se entiende y con semejante educación, ni quien pueda resistirse. ¿Pero aquí? ¿Dependería de ello; de no tomar la fotografía, la estabilidad del edificio, el giro de la galaxia, el aterrizaje de un avión B787 de ANA en Narita? Además, ¿cómo pretendería el hombrecillo controlar una situación a todas luces incontrolable?, es decir, controlar la calle libre, sin obstáculo alguno, el edificio resplandeciente que se ofrece a la contemplación, etc.

En fin, que por fortuna no recuerdo como acabó al asunto; no me acuerdo. El hecho es que llegaron Campos, Chelo Ornelas, y otros, recorrimos la zona alrededor del salón de locomotoras y entramos en ésta. Aquello era la imagen del abandono y la ruina, fierros tirados por todas partes, generalmente carcomidos por el óxido, basura, papeles… Quizá una de las cosas más llamativas fueron los armarios personales de los trabajadores, en cuyas paredes de madera colgaban fotografías de mujeres en bikini, portadas de revistas que entonces eran picarescas, imágenes que ahora ni siquiera alcanzarían el calificativo de porno soft y sólo provocarían una sonrisa; mujeres voluptuosas con poses y expresiones así como para poner en celo a cualquier macho.

La impresión general de lo que vimos fue… Ante el abandono humano la hierba crecía por todas partes, cubriendo las vías en las que descansaban en paz oxidadas locomotoras y carros, la pintura gastada y descolorida, el viento colándose entre los vidrios rotos, roto todo ahí, los edificios, el cielo, el aire, el Sol, rotos. Aquello era una ruina monumental, un cadáver metido en medio de la ciudad, cuyos signos vitales se escuchaban a lo lejos: tráfico de automotores, gritos de personas, ocasionales ladridos… Pero dentro… Dentro el silencio, la soledad a tope, la desolación, todo ello mitigado con el canto de los pájaros, el aire moviéndose a sus anchas, al igual que algunos animalitos.

¿Qué hacer con todo eso? Cuando todo terminó, cuando el taller se cerró y los trabajadores fueron liquidados, dispersados y mimetizados en un sinfín de empresas, o en sus casas, o en las plazas y jardines; cuando ocurrió esto, lo único que quedó fue un montón de chatarra, susceptible de venderse como fierro viejo según unos, incapaces de ver más allá del puñado de pesos que aquello les podría redituar, ignorantes de su valor social; o algo digno de rescatarse y constituirse en testimonio de una época; de una etapa trascendental de la historia de Aguascalientes, esto según otros. Quedaba también la memoria en quienes habían experimentado el taller, y en todos los demás; los que no tuvimos una relación directa con el taller, pero que pasamos por ahí, que viajamos en tren, que nos detuvimos a ver la salida de un convoy, que paseamos por el andén, que escuchamos el silbato del taller…

Había ahí mucho para la basura y mucho para el rescate, y también mucho para la codicia de quienes eran incapaces de ver en aquello un bien patrimonial, y no algo para chatarrear. En esos meses se escucharon tantas historias… Pero tantas, de tráileres y camiones que entraban vacíos y salían cargados de materiales, y se perdían en la noche, o en el día, lo mismo daba, “con rumbo desconocido”, a ciencia y paciencia de quienes estaban encargados de custodiar aquello, quizá con la instrucción precisa de no ver nada; no oír nada. Y en fin, si en vida, y toda la vida el taller padeció la sustracción de materiales -acuérdese de los canarios-, ¿qué más daba que ahora se extrajeran del cadáver? Así, se dice, se perdió mucho de valioso, máquinas, herramientas y quizá artilugios de gran tamaño. Pero todo son rumores, información sin comprobar (supongo). (Felicitaciones, ampliaciones para esta columna, sugerencias y hasta quejas, diríjalas a carlos.cronista.aguascalientes@gmail.com).