Ante el cierre del taller, en principio había dos maneras de recordar; de hacer que la instalación fabril no muriera del todo, la fácil y la difícil: por una parte la fácil, la creación de un museo ferrocarrilero en el que se recuperaran materiales, imágenes, documentos, etc., se salvaguardaran y prepararan para ser mostrados a la sociedad en un espacio apropiado. La segunda, más difícil, complicada y costosa que la anterior, consistía en remodelar y rescatar todo aquello que quedara en la zona y reciclarlo con otros usos que le permitiera sobrevivir al tiempo que mantenía su vigencia. Por cierto que ahora, mientras escribo estas líneas, me acuerdo de la estación de ferrocarril de Orsay, en la margen del río Sena, en París, Francia, convertida en la catedral mundial del impresionismo.

Por fortuna, ambas opciones se emprendieron. La primera se concretó en marzo de 2003, en tanto que la otra apenas en 2022, con la restauración de las naves 39, 55 y aquellas otras cuyo número se me escapa, pero que están situadas entre la gran Sala de Máquinas o Salón de Locomotoras, y el Centro Deportivo Ferrocarrilero…

Además, hay que reconocer el hecho de que se resistió la tenta$ión de arrasar con el taller para darle usos que acarrearan abundante$ beneficio$ a sus promotores, y se optara por rescatar la zona. Sin embargo, es una lástima que no existiera para ello un plan integral que paulatinamente transformara la zona en su conjunto, sin importar el tiempo (despacio que voy de prisa) ni el costo; un planteamiento realizado por un despacho de arquitectos que tuviera una perspectiva mundial sobre el tema y conocimiento sobre cómo se ha procedido en otros casos; una organización de grandes ligas mundiales que, justamente, pusiera a nuestro ex taller en el mapa global de las instalaciones ferrocarrilas recicladas; un planteamiento que asombrara a propios y extraños; que atrajera viajeros de otras latitudes, atraídos por la grandiosidad, por la belleza, de semejante zona.

No fue así, y durante unos 20 años cada administración gubernamental hizo lo que su ignorancia y/o conocimiento le sugirieron, incluso alguna ocurrencia, hasta concluir con estas tareas el año pasado, a menos que efectivamente hubiera existido dicho plan, que habría sido ignorado. Como se recordará, la primera etapa correspondió a la administración del recientemente desaparecido gobernador Felipe González González (1998-2004), esto porque pretender transformarlo todo en el lapso de un sexenio gubernamental exigía un presupuesto tal que probablemente absorbería el total de recursos estatales por varios años, cosa impensable, a menos que… semejante proyecto se hubiera dado de un tirón por obra y gracia de la federación.

Entonces, la administración de González se abocó a los espacios ubicados en la margen occidental de las vías, es decir, lo que corresponde a la estación, el antiguo almacén del express así como el nuevo y el jardín de la estación. Como tal no hubo ahí una construcción nueva, sino restauraciones y una remodelación.

En ese tiempo me desempeñaba como director de Casas de Cultura y Bibliotecas Públicas del Instituto Cultural de Aguascalientes, este último encabezado por el licenciado Alejandro Lozano Moreno, y me acuerdo que en alguna ocasión convocó a los directores a una reunión para reflexionar sobre lo que la institución artística podría solicitar que se hiciera en el espacio, y recuerdo que ahí surgieron las ideas de una sala de conciertos y un Colegio de Aguascalientes, una institución análoga a las existentes en San Luis Potosí, en Zamora, Michoacán; una organización que acogiera a investigadores en temas regionales, sala de conferencias, etc., y desde luego un museo ferrocarrilero.

Los trabajos se iniciaron, y fueron concluidos en los primeros meses de 2003. Si la memoria no me engaña, posiblemente el primer acto oficial realizado ahí fue la celebración del Día de la Bandera, que significó la inauguración del asta y bandera monumentales, así como la explanada edificada en el antiguo espacio de estacionamiento del edificio del express.

Para el Gobierno del Estado; para la sociedad, era aquella una tarea monumental que tomó desprevenido a todo el mundo, sin tener la más remota idea sobre qué hacer con el espacio, con las instalaciones. Las opciones que se barajaron fueron múltiples, desde quien planteó arrasar con todo hasta construir ahí un parque temático o fraccionarlo y convertirlo en calles y viviendas. Otra opción era reciclar edificios para establecer un centro comercial, etc.

En fin, como digo, privó el interés social y se decidió convertirlo en un bien patrimonial; una zona dispuesta para el disfrute de la sociedad y de la memoria de una actividad primordial, o al menos eso quise -quiero- creer.

Realizados los trabajos de restauración, Las Tres Centurias fueron inauguradas el 4 de marzo de 2003, por el presidente de la República, Vicente Fox. (Felicitaciones, ampliaciones para esta columna, sugerencias y hasta quejas, diríjalas a carlos.cronista.aguascalientes@gmail.com).