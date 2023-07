Ante el próximo inicio del Quincenario en honor a la Virgen de la Asunción, la Asociación de Comerciantes del Centro reiteró su molestia por la gran cantidad de vendedores ambulantes que se instalarán en la Plaza de la Patria. No quitarán el dedo del renglón hasta lograr un equilibrio ante la autoridad municipal, advirtió su presidenta, Guadalupe González Madrigal.

La representante de Acocen lamentó que, a menos de una semana del arranque de dicho evento religioso, no se haya podido concretar una reunión con las autoridades municipales para replantear la ubicación de los puestos ambulantes durante el Quincenario.

Según González Madrigal, haber tenido la oportunidad de dialogar con anticipación podría haber resultado en medidas más favorables para el comercio establecido en el centro de la ciudad. «En lugar de contribuir a su buena imagen como un lugar agradable y limpio para visitar, se llena de puestos que, en ocasiones, transmiten una sensación de suciedad y desorden».

Destacó la importancia del turismo para la zona y reconoció que el Quincenario atrae a visitantes, muchos de los cuales consumen en los puestos ambulantes. Sin embargo, señaló que la derrama económica debería favorecer principalmente a los comercios establecidos que trabajan todo el año en el centro de la ciudad y que contribuyen con empleo formal y el pago de impuestos. «El problema es la visión, ya que el permitir temporalmente la instalación de estos puestos beneficia económicamente a quienes los montan, pero no se evalúa a quiénes están perjudicando, y eso incluye al comercio establecido que es parte importante de Aguascalientes».

A pesar de lo anterior, aseguró que seguirán insistiendo en reunirse con el alcalde Leonardo Montañez Castro, aunque reconoció que ya es difícil cambiar la situación para esta edición del Quincenario. Sin embargo, afirmó que no quitarán el dedo del renglón y que continuarán exponiendo su postura para que se tomen medidas más favorables para el comercio local en futuras ocasiones.