Derivado de la reforma constitucional de 2024, se aprobó recientemente por el Senado la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales. De conservarse dicho proyecto por la Cámara de Diputados, la discusión jurídica ahora será sobre el margen de actuación que tendrán los Congresos locales para legislar sobre la regulación de los espectáculos con animales, donde se involucran dos bienes tutelados constitucionalmente: bienestar animal y derechos culturales.

En su momento, la reforma produjo interpretaciones inmediatas que dieron por sentada la desaparición de la tauromaquia, muchas veces sin detenerse en el proceso legislativo, sus antecedentes y las referencias comparadas que acompañaron la reforma. Sin embargo, con las facultades otorgadas a las entidades federativas para legislar al respecto, aquellas conclusiones anticipadas hoy resultan, cuando menos, discutibles, por no decir que han perdido gran parte de su sustento.

El modelo normativo español es una de las referencias comparadas que fue utilizada en la reforma constitucional de 2024, un modelo que permite la coexistencia de ambos bienes constitucionales, que construyó progresivamente un régimen administrativo especial entre las manifestaciones culturales y el bienestar animal desde hace más de treinta años.

La exposición de motivos mexicana cita expresamente la Ley española 7/2023 como referente comparado, que regula la protección de los derechos y el bienestar de los animales, que, en su artículo 1º, excluye del ámbito de aplicación del bienestar animal a los ejemplares utilizados en los espectáculos taurinos.

Como parte de ese régimen administrativo, están también las leyes 10/1991 y 18/2013. La primera representa la transición de un esquema obsoleto contenido en el Reglamento de Espectáculos Taurinos de 1962, que tuvo vida durante el franquismo, para adaptarlo al nuevo orden jurídico establecido en la Constitución española de 1978, homologando una estructura jurídica que organizara la celebración de estos espectáculos conforme a un nuevo orden jurídico (potestades, competencias, clases de espectáculos taurinos y su funcionamiento).

La Ley 18/2013 añadió otro pilar al modelo: reconoció la tauromaquia como patrimonio cultural digno de protección en todo el territorio español, atendiendo a su arraigo histórico y a su condición de signo de identidad colectiva, contribuyendo así a un régimen que permite armonizar derechos culturales y bienestar animal sin asumir que uno deba excluir al otro.

Dicho modelo empata, al mismo tiempo, con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que reconoce la exigencia del respeto en materia de bienestar animal como seres sensibles y, al mismo tiempo, reconoce el respeto a las disposiciones legales o administrativas de cada país miembro con relación a las costumbres y el respeto a sus tradiciones culturales.

En la reforma constitucional mexicana, resulta significativo que el artículo segundo transitorio se refiera expresamente a los ejemplares de vida silvestre utilizados en espectáculos con fines de lucro, sin incorporar una prohibición específica respecto a los animales domésticos empleados en manifestaciones culturales como la tauromaquia. Esa diferencia normativa deja en el ambiente jurídico que el Constituyente pretendió establecer un tratamiento diferenciado, como se hace en el derecho internacional europeo.

En esa línea, los Congresos locales contarán no solo con las facultades que les reconozca la Ley General, sino también con referentes de derecho comparado para construir su propia regulación sobre espectáculos con animales, sin que se corra el riesgo de acudir a modelos ajenos al proceso constitucional mexicano, porque el propio Congreso de la Unión ya acudió expresamente al modelo español al justificar la reforma de 2024.

Es decir, si el legislador federal acudió al derecho comparado para construir la reforma, difícilmente podría considerarse extraño que los Congresos locales hagan lo mismo al momento de desarrollarla.