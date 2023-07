Jesús Eduardo Martín Jáuregui

(¿Adiós a Veolia?.- Hace algunos años durante el gobierno de Otto Granados el Congreso del Estado y el Ayuntamiento de Ags aprobaron concesionar a una empresa francesa General Des Eau el servicio de agua potable. Los beneficios implicaban descargar al Ayuntamiento del costo político, responsabilizar a una empresa profesional y especializada de los trabajos y conservar la supervisión por parte de la autoridad. Los aspectos positivos parecen seguir existiendo, lo negativo fue la poca o nula supervisión. ¿Será la solución MIA? Hagan sus apuestas.)

Una de las razones que me hacen admirar a Xochitl Gálvez es que anda en bicicleta, con seguridad y desparpajo por la ciudad de México y créanme los que no hayan vivido en el “pueblote” que se necesita valor, habilidad, destreza y mucha suerte para salir bien de un trayecto en bírula en la capital. La otra es que no es corcholata, en otras palabras que no necesita vegijas para nadar y tiene la valentía de enfrentarse al satrapatito, pero eso sí poderoso, caprichoso y desquiciado, todavía presidente de la República durante 440 días más.

Su origen étnico, a estas alturas del partido me parece más bien anecdótico, creo en todo caso que la caracterización indígena es, como dice la Constitución, es una cuestión de cómo te conceptúes. Tengo amigos wixarikas que viven permanentemente en Aguascalientes, que amanecen y anochecen con su celular, que aprovechan y disfrutan de satisfactores de la vida citadina, y que se dan el lujo de vestir, hablar, vivir conforme a sus costumbres y tradiciones. Yo soy lomilargo y los alteños tienen una cultura peculiar, creencias y costumbres, y un estilo típico, que, muchas veces reconozco en mis actitudes. Los chilangos, dicho sea con todo respeto, tienen una forma de comportamiento que se ha acrisolado en la vida azarosa de la capital. Todo ello no deja de ser anecdótico. Es tan irrelevante que un candidato tenga tal o cual origen, que parece una pérdida de tiempo detenerse a vanagloriarse por ello, tanto como pretende descalificar por lo mismo.

Cuenta una leyenda que en un convento en que se encontraba Santo Tomás de Aguino falleció el prior y hubo necesidad de elegir al sucesor. Varios monjes de la comunidad se acercaron al de Aquino y le preguntaron su opinión. El a su vez preguntó ¿Quiénes podrían ser priores? – El hermano Antonio, es un santo- -Pues si es un santo que rece por nosotros ¿Quién más?- -El hermano Benedico, es un sabio- -Si es un sabio que nos ilustre y nos enseñe. ¿Algún otro?- -El hermano Honorato, es un líder- -Pues si es un líder que se ponga al frente y nos guíe-.

La anécdota viene a cuento porque en unos cuantos días, menos de dos semanas la Ing. Xóchitl Gálvez se ha colocado al frente de los ante-pre-candidatos del frente opositor y según muchas encuestadoras al parejo con la corcholata superando a los corcholatos de la 4Titiritera, incluso dos o tres la colocan por encima de la escuálida y desgraciada Dra. Shiquitibaum.

Más de alguno de nuestros lectores conocerán el deporte vasco denominado jai-alai. Se juega en un frontón y los jugadores usan una especie de canasta como cucharón, con la que lanzan la bola contra la pared, la reciben al rebote e imprimen con un giro del brazo mayor velocidad a la contestación. Una clave fundamental es aprovechar la velocidad del contrincante para regresar la bola y tener la habilidad para colocarla donde haga más daño.

Para perplejidad del Peje, la ingeniera le salió respondona, lejos de amilanarse ante la sevicia y violencia presidencial se le plantó, lo retó, le combatió en su terreno y le exhibió públicamente como lo que lamentablemente es, un misógino, un rajón, traidor, mentiroso, majadero, ruin y vil (de momento son las que me acuerdo). El desconcierto presidencial, de no ser un asunto tan grave, sería grande motivo de burla. Verlo despotricar una y otra mañanera, descalificar el origen indígena, defenestrar el esfuerzo de superación, cuestionar la dignidad y la independencia de criterio de una mujer, difamarla señalando que es una “creación” de otros (como si fuera la corcholata), calumniarla por su trabajo profesional reconocido internacionalmente, todos han sido tiros de jai-alai o para decirlo en lenguaje que hasta el Peje entienda, ha sido como escupir pa’rriba, peor aún ha sido como levadura porque anque quiso tenderle la camita, le puso el escenario para que la propia Xóchitl descubriera la magnitud de su capacidad de liderazgo.

Los mexicanos debemos tener cuidado, de los 120 millones que somos en números redondos, alrededor de 15 han sido el voto duro del Peje, otros tantos esperanzados votaron por él decepcionados de los gobiernos anteriores y ahora decepcionados del presidente y de sus mentiras y sus promesas todas incumplidas. El presidente parece acorralado, desconcertado, sus corcholatos y corcholata han resultado más insípidos que frijoles sin sal, los pobres limitados de por sí y limitados por el férreo control del autócrata, aunque tuvieran alguna idea o iniciativa no podrían desarrollarla. Su apuesta, triste apuesta es que en el sainete montado por el Peje pueda destacar más para ser el elegido. No puede aportar un toque o tratamiento personal so pena de ser sacado de la obra. El presidente está asustado, el crecimiento bárbaro de la simpatía por Xóchitl lo ha sacado, más de sus casillas.

Andrés Manuel López Obrador es perverso y echará mano, ya lo está haciendo, de sus trampas, triquiñuelas y recursos para descalificar a quien en pocos días ha mostrado que tiene tamaños para la tarea.

Por el bien de México, ahora más que nunca tenemos que unirnos en defensa de la democracia, la auténtica, la verdadera, no la que se pretende imponer desde Palacio Nacional.

(El asesinado, el suicida y el extorsionado nuestro de cada día.- La percepción es sólo una forma de medir una situación social. Generalmente la percepción puede orientarse con la propaganda. Los gobiernos en la actualidad gastan una cantidad muy importante de nuestros impuestos en hacerse propaganda y de alguna forma encauzar la opinión pública, aunque decía Felipe González, el vivo, que no hay que confundir la opinión pública con la opinión publicada. La inseguridad sigue siendo una constante en la entidad.)

