Desde el Poder Judicial del Estado no ven un incremento en divorcios, sino una agilización de los trámites a través de las nuevas figuras legales al alcance de las personas interesadas, manifestó su presidente, Juan Rojas García.

Informó que el Poder Judicial acumula 3 mil 341 demandas de divorcio en lo que va del 2023, cuya cifra se mantiene a la alza año con año, mientras que en el año pasado se alcanzó una cifra de 5 mil 960 divorcios.

Consideró que el divorcio incausado ha generado que muchas personas casadas, que ya estaban separadas en los hechos, finalmente acudan a solicitar el divorcio, mientras que otras parejas recurren a esta figura luego de tener obstáculos en la modalidad del juicio con causales.

Señaló que las parejas que se casan están reduciendo el tiempo de su relación, al registrarse un fenómeno de matrimonios de poca duración, lo que años antes no sucedía.

“Es un hecho inédito, quizás es un compromiso que no se toma con esta seriedad o firmeza como antes, las personas ya no duran. Cambia la percepción que se tiene sobre el divorcio”.

Reconoció que en la actualidad han surgido nuevos modelos de convivencia en una adaptación social, de personas que tienden a buscar una relación de vida con la pareja de manera más flexible.

Consideró que los divorcios han repuntado en las estadísticas, ante la agilización del proceso que antes resultaba sumamente tortuoso, al grado de que era difícil concretar la disolución del vínculo matrimonial.

Rojas García afirmó que los divorcios forman parte significativa de la carga de trabajo que se presenta en los juzgados familiares, como uno de los principales asuntos por atender.

A partir de las demandas de divorcio, se derivan las demandas en materia de patria potestad, así como de otorgamiento de alimentos, lo que también eleva la carga de trabajo en los asuntos familiares.