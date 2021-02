Ante el llamado de organizaciones de transportistas del país, de parar sus servicios el martes 2 de marzo, por sentirse agraviados por el costo de los combustibles y peajes, además de demandar más seguridad en carreteras, que se agilice e invierta en más tecnología en los retenes que existen en carreteras federales, y por carecer de garantías para el libre tránsito, la Canacar ha convocado a sus socios a tomar previsiones y si no es urgente, no circulen sus unidades por las carreteras federales.

El presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, Roberto Díaz Ruiz, expuso que si bien no es una convocatoria de la Canacar, por parte de este organismo sí se ha extendido el llamado a sus socios para que eviten circular por las carreteras nacionales este 2 de marzo, pues se prevé que no existan condiciones favorables para el libre tránsito por diferentes tramos del país.

POR SI FUERA POCO. A esto se suman los bloqueos que mantienen dirigentes de pueblos Yaquis en el estado de Sonora, que llegan a detener por 18 o 20 horas los camiones que pasan por esa zona.

MÁS VALE CUIDARSE. Se ha invitado a los socios de la Canacar a que ajusten sus sistemas logísticos y eviten, en la medida de lo posible, circular ese día por las carreteras nacionales, a fin de evitar caer en provocaciones que pudieran generar algún acto de violencia, dado que “la seguridad de nuestros conductores es nuestra más alta prioridad”.

“Ninguna demanda, por muy legítima que sea, justifica que se impida la prestación de un servicio que a su vez, hace posible que todo lo que producimos y consumimos, llegue en tiempo y forma a su destino final; mucho menos poner en riesgo la integridad de quienes, aún en la pandemia, han estado en la primera línea de batalla, como son los operadores del autotransporte de carga…” Roberto Díaz Ruiz, Canacar