Varios de los funcionarios que estaban en el INE han comenzado a renunciar. Eran funcionarios directamente involucrados con Guadalupe Taddei Zavala. Eran su gabinete, su equipo de trabajo, nombrados por ella directamente. Pero no se habla todavía de una investigación judicial en ninguno de los casos. Arturo Castillo, consejero electoral, decía que no era necesario, que la Fiscalía debería actuar de oficio, independientemente de que haya o no denuncias de irregularidades que sean constitutivas de un delito grave.

Este tema del INE da para mucho. Yo me concentraré en cuatro puntos. El primero, los videos que pasó Latinus, en donde se escucha al contratista favorito de Guadalupe Taddei repartir las ganancias con ella. Esto me recuerda un capítulo de la famosa serie llamada Los Sopranos, sobre la mafia en Nueva Jersey. Porque lo que estamos viendo en esos videos es una mafia. Lo que se enquistó en el Instituto Nacional Electoral era una mafia. Guadalupe Taddei, junto con su socio, hicieron todos los movimientos necesarios para meter a toda esa bola de corruptos y mafiosos dentro del instituto para repartirse un negocio muy jugoso, que es el negocio de la papelería dentro del INE. Y me parece que esa es una pésima noticia para un instituto que vive de su credibilidad. El hecho de que este instituto sea el que organice nuestras elecciones y ahora esté involucrado y se vea como si fuera una mafia es una pésima noticia para la institución y para la democracia mexicana. Ese es el primer punto. El segundo punto es que nuestros representantes populares no están a la altura del reto que tienen enfrente, que es recuperar precisamente la credibilidad del Instituto Nacional Electoral. Cuando yo los escucho, me pregunto: ¿en qué planeta viven estos diputados que están peleándose como si eso fuera una batalla campal? Como si eso fuera realmente la Arena Coliseo. No están entendiendo nuestros representantes la magnitud del problema que tienen enfrente para la credibilidad del INE.

El tercer punto son las declaraciones que ha hecho la presidenta y, por lo tanto, todo el ecosistema de Morena, en las que no se hacen responsables de que ellos pusieron a Guadalupe Taddei. A esta mujer mafiosa, a esta mujer corrupta, como lo vimos en los videos. Ellos la pusieron y ahora tratan de lavarse las manos diciendo que ella viene de atrás. Que esas mafias vienen de hace mucho tiempo. Pero no. El Instituto Nacional Electoral no sería una institución perfecta, pero funcionaba y no tenía casos de corrupción como los que estamos viendo ahorita. Y el responsable es Morena por haber puesto ahí a una ladrona como es Guadalupe Taddei. En lo personal, no tengo dudas al respecto al ver estos videos de cómo se están repartiendo el dinero. De verdad, qué pena, qué vergüenza.

Y finalmente, el cuarto punto es sobre lo que quiere la presidenta como solución al problema: que sean los Talleres Gráficos de México los que produzcan los materiales electorales. Para empezar, Talleres Gráficos no tiene la capacidad en este momento de generar todos esos materiales. Y además, como si en las instituciones públicas, en las empresas del Estado, no hubiera corrupción. Recordemos tan solo, por hablar del sexenio pasado, lo que pasó con Segalmex, una empresa que entrega leche y productos de la canasta básica con descuento a los mexicanos, los miles de millones de pesos que se robaron. Por eso, decir que la papelería del INE la van a pasar a Talleres Gráficos de México porque eso es una mejor solución es no atender el problema. El problema es que se tienen que hacer, para empezar, nombramientos de funcionarios honestos. Se tendría que cambiar la ley para que la consejera presidenta no tenga esos superpoderes de nombrar a todo el personal administrativo y que se hagan licitaciones de verdad, con proveedores de verdad. Con la participación de testigos sociales; que sean auditados por el contralor, que también es una pena y una vergüenza ese contralor que tenía el INE.

Como conclusión de estos puntos, lo que diría es: qué vergüenza, qué pena, qué triste que estén destruyendo de esa manera la joya de la corona en lo que fue el Instituto Nacional Electoral. Lo que urge es la colegialidad. Quitarle esas atribuciones mayúsculas otorgadas por la mayoría de Morena a la presidenta del instituto. No fue el instituto el que se las dio, a mí me queda claro. Fue la Cámara de Diputados, con la mayoría de Morena y sus aliados, la que le dio al instituto facultades amplias para no utilizar la colegialidad y así no poner en riesgo la afinidad de la mayoría en el INE, controlada por Morena en el poder.

VOLANDO SIN APARATO

Y hablando de cosas electorales, de pena ajena es ver cómo en Aguascalientes los partidos violan flagrantemente la ley electoral y ya se andan candidateando para los diferentes puestos de elección popular a disputarse el año próximo. A pesar de que hay fechas en la ley para iniciar las campañas, reuniones con los ciudadanos u organizaciones para promoverse. La mayoría son funcionarios públicos EN FUNCIONES. Que, a pesar de que su trabajo es de tiempo completo, por ser la mayoría jefes o secretarios, eso no les ha impedido ir a colonias o agrupaciones con cualquier pretexto a hacer presencia, pues algunos ni siquiera son conocidos por la población. Gente que nunca en su vida había incursionado en la política. En algunos casos es patético observar sus fotos en Facebook con un mínimo de gente acarreada que no sabe ni a qué va. Y lo que es peor, ni siquiera tienen posibilidades de ganar una elección. Como dijera el médico de niños, el Dr. Ismael Landín Miranda: «Andan volando sin aparato».