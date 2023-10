Hace 9 años se dio una coincidencia en las salas de cine que demostró ser significativa, pues se estrenaron tanto la primera película de “John Wick” como “El Justiciero”, franquicias que muestran a brutales asesinos con habilidades más allá del humano convencional adelgazando las filas de hampones, delincuentes y todo lo que las organizaciones criminales tengan cuando cruzan sus caminos. Pero los contrastes existen en ambas franquicias, ya que mientras el personaje que le dio un segundo aire a la carrera de Keanu Reeves se mueve cual relámpago en pantalla aniquilando a sus enemigos sin que él reciba daño significativo en medio de una espesa mitología sobre cofradías ancestrales y hoteles cuasimísticos, Robert McCall, el rol que interpreta Washington rescatando al personaje que interpretara originalmente Robert Woodward en la popular serie de TV ochentera, donde un hombre procuraba “equilibrar” (de ahí el título en inglés) las injusticias cometidas por malhechores al ciudadano común, recibe daño físico y mental mientras acomete a los villanos con furia y lo aprendido en enigmáticas organizaciones gubernamentales de las que fue parte.

Con esta secuela, McCall busca la anhelada paz que años de sangre en sus manos le han negado en un pueblito italiano de esos que idealizan la existencia mediterránea con su gente buena, callecitas de ensueño y casas atestadas de piedra y vegetación, hasta que se ve orillado a matar nuevamente cuando la Camorra hace de las suyas en el lugar asolando la región con sus actividades delictivas que involucran extorsión y tráfico. Para asistirlo, McCall se pone en contacto con una integrante de la CIA de nombre Emma Collins (Dakota Fanning, quien hace mancuerna una vez más con Washington después de ese esperpento sin remedio titulado “Hombre en Llamas”) para que investigue a los perpetradores mientras él hace lo suyo desde su rústica trinchera, es decir, despachar de forma atroz y aparatosa a los miembros de esta Cosa Nostra. En ese sentido, todo es muy unidireccional, ya que no hay demasiadas aristas o ángulos que provean de más dimensión a lo previamente escrito. Ni la presencia de un policía y su familia constantemente martirizados por los antagonistas ni un gentil médico avejentado que cuida de McCall después de recibir un balazo al inicio de la cinta aportan algo significativo a la trama más que víctimas o arquetipos de buena ondez para que las despiadadas acciones del protagonista —que él mismo aborrece, por cierto— encuentren grados de justificación en el público y aplauda cada introducción de armas punzocortantes en diversas zonas anatómicas de los tipos malos. Y como todo cae en su lugar en el momento y tiempo correctos, entonces sólo queda dejarnos llevar indoloramente por la adecuada dirección de Antoine Fuqua quien de nuevo narra estas andanzas mientras Washington subasta al espectador lo que antes era carisma y ahora son puntos inflexivos de un histrionismo en automático. Las hay peores, pero no por eso debemos considerar a este “Capítulo Final” (que, al parecer, lo es de verdad) más allá de lo que es: otra de esas violentas pero bonitas fantasías del guerrero gringo como único señor capaz de rescatar a los amolados en otras latitudes. Caray, se extraña cuando Denzel Washington se arriesgaba un poquito más.

“REPTILES” (“REPTILE”)– NETFLIX

En uno de esos pueblecitos del Gótico Americano, un detective llamado Tom Nichols (Benicio del Toro) y su esposa Judy (Alicia Silverstone) recién inician una nueva vida cuando el primero ya tiene entre manos el terrible asesinato de una agente de bienes raíces, muerta a puñaladas con tal ferocidad que el arma blanca no se puede desprender del hueso donde está alojada. Las pesquisas comienzan considerando como sospechoso número uno a su conviviente, un millonario dueño de inmobiliarias de nombre Will Grady (Justin Timberlake), cuya fortuna y negocios son determinados por su madre (Frances Fisher), una mujer fría y determinada. La dinámica que desenvuelve Nichols tanto con el sospechoso como con el departamento de policía, al que conoce de años, es integral para ir separando a este efectivo filme neo-noir de los dramas policiales estándar, pues hay mucha fibra psicológica y emocional en este guion, donde el mismo Benicio Del Toro contribuyó a su hechura para que genere una trama que se va nutriendo de los ricos caracteres que presenta, como el jefe de policía (Eric Bogosian), que respeta a Nichols y a su equipo de la ley local pero con rasgos truculentos que nos conducen a una revelación que afecta a todos los personajes, o la misma Judy, mujer que acompaña en el proceso a su comprometido esposo mientras su diligencia y fidelidad pueden o no verse fracturadas con un amistoso vecino (Michael Pitt), quien a su vez cae en la lista de sospechosos. Lo más interesante es la transición del director de videoclips Grant Singer al largometraje de ficción, ya que su trabajo revela una mirada focalizada y penetrante en cuanto al estudio de caracteres mientras logra armar una complicada y atractiva trama que rescata los ingredientes básicos del cine negro mediante una narrativa madura e instruida, con pinceladas simbólicas sobre la naturaleza humana desde el mismo título. Una propuesta de Netflix que amerita un visionado.

Correo: corte-yqueda@hotmail.com