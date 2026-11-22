Las Águilas del Instituto Tecnológico de Aguascalientes disputaron el pasado viernes su último partido de 2026, cerrando el año con un triunfo importante que les dio confianza y ánimo antes de las vacaciones invernales de la Liga ABE de Baloncesto Universitario de México.

La escuadra del ITA no ha tenido una buena temporada hasta el momento, pues, de los cuatro equipos de Aguascalientes que militan en la División II de la Liga ABE, es el que tiene la peor marca, con tres victorias y ocho derrotas. Sin embargo, este triunfo en su último partido del año les dio confianza para iniciar con el pie derecho 2027 y buscar una mejoría en la segunda mitad de la campaña.

Este último duelo del año para las Águilas se disputó el pasado viernes por la tarde en el Tec de Monterrey, campus León. El encuentro representaba un reto para los de Aguascalientes, ya que, además de jugar como visitantes, enfrentaban a un rival directo en la clasificación.

El partido tuvo pocos puntos, pero muchas emociones. Sin embargo, en el cierre del encuentro, los aguascalentenses realizaron mejores jugadas y aseguraron la victoria con un marcador de 43-53, consiguiendo así su tercer triunfo de la temporada y el último de 2026.

José Delgado fue, sin duda, el mejor jugador del partido, ya que anotó 33 puntos y consiguió siete rebotes, además de disputar los 40 minutos del encuentro. En términos generales, el capitán del ITA ha sido el mejor jugador de la campaña, pues promedia 23.8 puntos, 7.9 rebotes y 3.2 asistencias por partido.