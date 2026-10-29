La Sección 1 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación insiste en la construcción de un nuevo hospital del ISSSTE en Aguascalientes, debido a que las instalaciones ubicadas en la avenida Universidad resultan insuficientes para atender la demanda de los derechohabientes, informó su secretaria general, Adriana Ochoa Díaz.

La dirigente explicó que la solicitud se ha planteado durante las reuniones del Consejo Consultivo del instituto y que su gestión continúa ante las autoridades federales, con el respaldo de la dirigencia nacional del sindicato.

Por otra parte, en Rincón de Romos se realizan mejoras en las instalaciones hospitalarias para fortalecer la atención médica en la zona norte del estado. Sin embargo, estas acciones no resuelven las necesidades de infraestructura y servicios del conjunto de los derechohabientes.

Ochoa Díaz también señaló que continúa pendiente la propuesta de habilitar 11 consultorios en la entidad. Indicó que su apertura debe contemplar la asignación de médicos de planta en los turnos matutino y vespertino, además de garantizar el abasto de medicamentos.