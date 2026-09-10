Dos hombres fueron detenidos por policías municipales luego de que presuntamente despojaran de un teléfono celular a un transeúnte en calles del fraccionamiento José Guadalupe Peralta.

Los uniformados patrullaban el cruce de las avenidas Salud y Próceres de la Enseñanza cuando un hombre identificado como Andrés les hizo señas para detenerlos. Al entrevistarlo, señaló que minutos antes dos sujetos lo habían amedrentado para quitarle su teléfono celular.

Con las características proporcionadas por el afectado, los agentes desplegaron una búsqueda por la zona y, metros adelante, ubicaron a dos individuos que coincidían con la descripción. Según el reporte policial, ambos intentaron escapar al percatarse de la presencia de los oficiales, pero fueron alcanzados.

Los detenidos se identificaron como Jorge “N”, de 43 años, y Arturo “N”, de 22. Durante una inspección preventiva, los policías localizaron entre sus pertenencias un iPhone color anaranjado, cuyas características correspondían con las del aparato reportado como robado.

Ambos fueron trasladados a la Fiscalía General del Estado y puestos a disposición del Ministerio Público por el presunto delito de robo calificado. Será dicha autoridad la encargada de determinar su situación jurídica.