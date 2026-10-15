El título profesional ocupa el sexto lugar entre los factores que valoran las empresas al contratar personal, mientras que el desempeño en las entrevistas, las evaluaciones de recursos humanos y el dominio del inglés tienen mayor peso en la selección, de acuerdo con el Estudio de Necesidades de Talento 2030, informó Francisco Rangel Cáceres, director de Educación Superior del Instituto de Educación de Aguascalientes.

Detalló que el 67% de los evaluadores considera determinante el desenvolvimiento de los candidatos durante las entrevistas laborales, en las que identifican capacidades de liderazgo, seguridad, resiliencia y comunicación. Las pruebas de recursos humanos ocupan el segundo lugar y el dominio del inglés se posiciona en el tercero.

Con este diagnóstico, Aguascalientes se convirtió en la primera entidad del país en desarrollar un estudio de esta magnitud con información propia sobre las necesidades del mercado laboral. La iniciativa fue impulsada por la gobernadora en coordinación con el sistema estatal de educación superior.

En el levantamiento participaron 72 empresas de 11 ramas industriales, además de cámaras y organismos empresariales, con el propósito de identificar las competencias requeridas por los empleadores y los perfiles profesionales que demanda el sector productivo.

La presentación de los resultados se realizó en el complejo Tres Centurias, con la participación de representantes de más de 60 universidades y cerca de 30 empresas, como parte de las acciones de vinculación entre instituciones educativas y empleadores.

Los resultados plantean la necesidad de fortalecer las habilidades interpersonales, la comunicación y el dominio de idiomas entre los estudiantes. Aunque la formación académica continúa figurando entre los criterios de contratación, las empresas también consideran las capacidades prácticas y personales de los aspirantes.

El estudio aporta información regional para orientar la preparación profesional conforme a las necesidades de contratación previstas hacia 2030.