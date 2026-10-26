El daño más difícil de cuantificar es la pérdida de confianza ciudadana. El INE administra elecciones, pero también administra credibilidad. Si los ciudadanos desconfían de quienes organizan los comicios, incluso las decisiones técnicamente correctas pueden comenzar a interpretarlas con sospecha.

Guadalupe Taddei renunció a la presidencia del INE en medio de investigaciones sobre sus vínculos con proveedores. Su salida abre una pregunta que va más allá de los contratos: ¿Quién vigila a quienes deben garantizar la imparcialidad de nuestras elecciones?

Estimado lector, imagine que en su colonia se organiza el partido de futbol más importante del año. De un lado juega el equipo de la calle Hidalgo y del otro, los invencibles de la calle Morelos. No hay dinero de por medio, pero se disputa algo mucho más valioso para los vecinos: el orgullo de presumir durante todo un año quién manda en la colonia.

El ambiente está que arde. Los señores que llevan veinte años sin correr aseguran que jugaran como nunca y las señoras organizan la venta de gorditas y refrescos alrededor de la cancha. Solo falta contratar a un árbitro imparcial, porque todos saben que hasta un saque de banda mal marcado puede terminar en un gran pleito entre vecinos.

Los vecinos cooperan, contratan al árbitro y le encargan organizar el encuentro. El árbitro les dice que necesita balones, redes, uniformes, silbatos y un marcador electrónico para realizar su trabajo y que deben ser de la máxima calidad por ello el costo será elevado. Los vecinos acceden, hasta que descubren que varias empresas proveedoras están relacionadas con un comerciante que frecuenta la casa de arbitro, convive con su familia y aparece en las fotografías de sus fiestas y reuniones.

Los vecinos, al ver los excesivos costos, preguntan cuál fue el precio de cada uno de los materiales, quién autorizó las compras y si hubo otras cotizaciones que se tomaran en cuenta. El árbitro responde que todo se hizo conforme al reglamento y que su vida privada no tiene relación con su trabajo.

Tiene razón en algo: tener amigos empresarios no está prohibido. Pero los vecinos no preguntan con quién se toma las cervezas los domingos, sino si esa amistad influyó en el destino del dinero que todos aportaron.

Cuando las preguntas se vuelven incómodas, el árbitro presenta su renuncia. Curiosamente, él se va, pero los balones ya se compraron, el marcador electrónico se pagó y los proveedores hicieron negocio.

¿Su renuncia aclara las cuentas? Por supuesto que no. Y ahora, además, los vecinos deben encontrar otro árbitro antes de que comience el partido.

Algo semejante enfrenta hoy el Instituto Nacional Electoral.

DEL DISCURSO DE AUSTERIDAD A LA RENUNCIA

Este 26 de octubre de 2026, Guadalupe Taddei Zavala presentó formalmente su renuncia definitiva a la presidencia del INE ante la Cámara de Diputados, después de tres años y medio al frente del organismo electoral.

La decisión ocurre en medio de revelaciones periodísticas sobre su cercanía con José Alfredo Hernández Casillas, empresario vinculado con compañías proveedoras de materiales electorales, y de investigaciones sobre posibles conflictos de interés en contrataciones públicas.

La contradicción resulta indignante para la población: Taddei llegó a la presidencia en 2023 defendiendo la austeridad republicana y la administración eficiente de los recursos. Hoy abandona el cargo mientras su gestión enfrenta el mayor escándalo en la historia del INE por a quienes asigno contratos, nombramientos y sus relaciones personales con proveedores.

Investigaciones periodísticas han identificado empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas, entre ellas Cajas Graf y Corporativo Zeg, relacionadas con contrataciones electorales por montos de cientos de millones.

También se difundieron videos de encuentros sociales y un viaje a París en el que aparece uno de los hijos de Taddei acompañado del empresario. No está acreditado públicamente quién financió ese viaje.

Otro elemento relevante es el nombramiento de Jesús Octavio García González, anteriormente vinculado con empresas proveedoras, como director ejecutivo de Administración del INE durante la gestión de Taddei.

El 23 de octubre, la Auditoría Superior de la Federación anunció una investigación de oficio sobre posibles irregularidades, conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos.

Taddei rechazó el favoritismo y defendió la legalidad de su administración. En su carta de renuncia afirmó que se retira con serenidad y satisfacción por sus 33 años de servicio electoral.

Su salida no demuestra culpabilidad. Pero tampoco resuelve las preguntas sobre el escándalo de las contrataciones que realizó.

LA LEGALIDAD NO ES UN CERTIFICADO DE HONESTIDAD

El artículo 134 constitucional exige administrar los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. No son cinco palabras colocadas en la Constitución para adornar los discursos oficiales.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas también contempla faltas relacionadas con conflictos de interés y abuso de funciones, cuando se acreditan sus elementos legales.

Conocer personalmente a un proveedor no constituye automáticamente corrupción. Lo relevante es determinar si existieron intereses que debieron declararse, funcionarios obligados a abstenerse o decisiones que favorecieron indebidamente a determinadas empresas.

Un contrato puede tener firmas, sellos y expedientes completos, pero eso no responde necesariamente si hubo competencia efectiva, precios razonables o evaluaciones imparciales.

La corrupción moderna no siempre necesita un maletín lleno de billetes. En ocasiones puede esconderse detrás de una licitación aparentemente ordinaria, una recomendación conveniente o un nombramiento estratégicamente colocado.

Mientras el SAT exige a los contribuyentes demostrar la materialidad de sus operaciones, conservar comprobantes y justificar sus deducciones, resulta razonable exigir que las instituciones públicas demuestren con el mismo rigor por qué eligieron a quienes reciben cientos de millones de pesos de nuestros impuestos.

La legalidad se demuestra con documentos verificables no se acredita mediante una conferencia de prensa.

EL COSTO DE TENER LOS CONTACTOS CORRECTOS

En economía existe un problema conocido como relación principal-agente: los ciudadanos financian al Estado mediante impuestos, pero son los funcionarios quienes deciden cómo gastar esos recursos.

Esa separación genera riesgos porque quienes pagan no pueden supervisar personalmente cada contratación.

Cuando las relaciones privadas influyen indebidamente en las decisiones públicas, aparece el riesgo de captura institucional: los intereses particulares comienzan a desplazar los objetivos de la institución.

Sus consecuencias pueden ser importantes: menor competencia entre proveedores, precios superiores a los de mercado, servicios deficientes y empresas técnicamente capaces que dejan de participar porque consideran que las decisiones ya están tomadas.

No afirmo que todos esos efectos hayan ocurrido en el INE. Precisamente para determinarlo existen las investigaciones.

Pero el daño potencial es evidente: el Estado puede terminar comprando más caro y recibiendo menos.

Y cuando eso ocurre, el dinero perdido no sale del bolsillo personal de quienes autorizaron las compras. Sale de recursos que pudieron destinarse a otras necesidades públicas.

Hay además una contradicción institucional difícil de ignorar: el INE fiscaliza los ingresos y gastos de los partidos políticos, exige documentación de sus operaciones y vigila el cumplimiento de reglas financieras.

¿Cómo puede exigir transparencia a quienes compiten por el poder si enfrenta dudas relevantes sobre sus propias contrataciones?

La imparcialidad no solamente debe proclamarse. También debe poder demostrarse.

EL ÁRBITRO SE FUE, PERO EL PARTIDO CONTINÚA

La renuncia de Taddei abre ahora otro problema: encontrar una nueva presidencia para el INE cuando el proceso electoral federal 2026-2027 ya está en marcha.

La Cámara de Diputados recibió el oficio de renuncia y su Junta de Coordinación Política inició el procedimiento para seleccionar a quien completará el periodo originalmente previsto hasta 2032. Mientras tanto, el Consejo General deberá resolver la conducción provisional del instituto.

No es un relevo menor. El nuevo titular asumirá con la organización electoral en desarrollo y con investigaciones que pueden seguir afectando la percepción pública del organismo.

La autonomía constitucional protege al INE frente a interferencias políticas, pero no lo exime de transparencia ni de fiscalización. Confundir independencia con ausencia de controles sería tan absurdo como permitir que nuestro árbitro de colonia administrara las cooperaciones sin mostrar una sola factura.

Además, una renuncia no extingue responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieran acreditarse. Tampoco cancela automáticamente los contratos celebrados durante una gestión.

Las autoridades deberán determinar quién autorizó las adjudicaciones, cómo se evaluaron las propuestas, qué funcionarios intervinieron y cuáles fueron los recursos efectivamente pagados.

Porque existe el riesgo de que la renuncia sustituya políticamente a la rendición de cuentas: desaparece la presión mediática, llega otra noticia y los expedientes quedan en el olvido.

LA FACTURA QUE TERMINA PAGANDO LA DEMOCRACIA

El daño más difícil de cuantificar es la pérdida de confianza ciudadana.

El INE administra elecciones, pero también administra credibilidad. Si los ciudadanos desconfían de quienes organizan los comicios, incluso las decisiones técnicamente correctas pueden comenzar a interpretarlas con sospecha.

Esto resulta especialmente delicado frente a las elecciones de 2027. México necesita instituciones capaces de garantizar resultados confiables, independientemente de quién gane o pierda.

La salida de Guadalupe Taddei puede cerrar una etapa de dirección institucional, pero no debe cerrar las investigaciones. Tampoco debería convertirse en una oportunidad para sustituir una influencia indebida por otra.

Al final, quizá la pregunta más importante debería ser ¿Qué mecanismos permitieron que las relaciones entre funcionarios y proveedores lograran materializar contratos a modo con o sin la anuencia de los demás consejeros? ¿Quién gana cuando se compromete la credibilidad del organismo electoral? ¿De qué les sirve a los mexicanos la renuncia de la hoy ex consejera presidenta del INE?

Porque los funcionarios se van, los contratos terminan y las administraciones cambian. Pero recuperar la confianza pública puede costar mucho más que todos los contratos cuestionados. Finalmente sería especialmente cínico descubrir que lo más caro de nuestra democracia no fue contar los votos, sino los negocios que pudieron hacerse alrededor de ellos.

Rolando Martínez Cornejo, como empresario, docente y analista, aborda la intersección entre economía, derecho, tecnología y gestión organizacional, con especial interés en el ejercicio del poder y sus consecuencias económicas y jurídicas.