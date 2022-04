El Instituto Mexicano del Seguro Social en Aguascalientes informa que para prevenir la transmisión del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) entre la población con alto riesgo de contagio, se cuenta con tratamientos preventivos, pruebas rápidas, seguimiento médico y antirretrovirales de vanguardia.

De acuerdo con el IMSS, estos tratamientos son altamente eficaces en la prevención del VIH; no obstante, recomendó reducir los factores de riesgo tales como promiscuidad, parejas sexuales múltiples, tatuajes y perforaciones. A la par, se recomienda el uso de preservativos (condón) para evitar ésta y otras Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), como sífilis y gonorrea.

Respecto a los tratamientos preventivos como Profilaxis Preexposición (PrEP) o Postexposición (PeP), dijo que el primero se otorga mediante valoración clínica a personas que tienen relaciones sexuales con pacientes positivos no controlados o que tuvieron prácticas de riesgo en los últimos seis meses. El segundo se puede solicitar en las salas de Urgencias de los Hospitales Generales de Zona (HGZ).

El PrEP se debe solicitar al médico familiar, quien hará la valoración clínica pertinente y posterior envío al hospital de adscripción. También se puede ingresar a la página http://www.imss.gob.mx/pivihimss, donde se describe el programa, beneficios, factores de riesgo y un cuestionario para saber si es o no, candidato al tratamiento.

Se exhorta a las personas con prácticas de riesgo, someterse periódicamente a una prueba que revela en menos de 20 minutos, si son o no, portadores del virus. La prueba rápida permite iniciar oportunamente la atención médica del paciente y en consecuencia, evitar nuevos contagios.

El tratamiento oportuno puede dar al paciente una expectativa de vida de más de 20 años con calidad; de otra manera, podrían pasar hasta 10 años para que la persona se dé cuenta que es portadora del virus, lo que puede ser causa de importantes daños a su salud y generar nuevos contagios.

Para tratar la infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Adquirida (VIH), el IMSS realiza estudios de laboratorio, medición de cargas virales para medir la eficacia y apego a los antirretrovirales, consultas médicas, estancias hospitalarias y medicamentos coadyuvantes de la terapia antirretroviral.

Es importante señalar que el VIH no presenta sintomatología específica, pero su presencia puede advertirse por una alta recurrencia de infecciones reincidentes: respiratorias, gastrointestinales, micóticas y sarcomas.

