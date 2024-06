Varios integrantes de una familia resultaron lesionados y fueron trasladados a recibir atención médica a un nosocomio, luego que la camioneta en que viajaban se impactó contra un poste de concreto de la CFE y contra la barda perimetral del Centro Comercial “Plaza Boreal”.

El aparatoso accidente automovilístico se registró el lunes aproximadamente a las 16:15 horas, en la carretera federal No. 45 Sur, a la altura del Ejido Peñuelas.

Hasta ese lugar acudieron agentes de la Guardia Nacional y policías estatales, además de ambulancias de Cruz Roja, ISSEA y de la Coordinación Municipal de Protección Civil.

Al hacer su arribo encontraron una camioneta marca GMC Terrain, color rojo y con placas de circulación MFX-136 del estado de Carolina del Sur, Estados Unidos, la cual era conducida por una persona del sexo masculino de entre 30 y 35 años, quien resultó ileso.

Sin embargo, sus acompañantes presentaban lesiones en diferentes partes del cuerpo, por lo que una vez que se les proporcionaron los primeros auxilios, fueron trasladados a diferentes nosocomios para recibir atención médica especializada.

Los heridos fueron un niño de 4 años, una mujer de entre 30 y 35 años y un hombre de entre 25 y 30 años. Todos ellos fueron trasladados al Hospital Tercer Milenio, donde éste último fue ingresado en condición crítica de salud.

Mientras tanto, otros dos niños de entre 6 y 10 años, fueron trasladados en vehículos particulares a recibir atención médica especializada al HGZ No. 1 del IMSS. Otra persona del sexo masculino que también presentaba lesiones en diferentes partes del cuerpo, se negó a ser trasladado a un hospital.

Se logró establecer que la camioneta GMC Terrain se desplazaba a exceso de velocidad por la carretera federal No. 45 Sur en sentido de norte a sur, cuando al llegar a la altura de Plaza Boreal, el conductor trató de ingresar a la lateral.

Sin embargo, por la velocidad que llevaba, perdió el control y se proyectó contra un poste de concreto de la CFE, contra el cual se impactó de frente, para posteriormente salir la camioneta proyectada hacia el Centro Comercial Plaza Boreal, derribando parte de la barda perimetral.