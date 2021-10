Un jornalero murió trágicamente, al ser atropellado por un vehículo de características desconocidas, cuando intentó cruzar sin precaución la carretera federal No. 71 La Providencia-Luis Moya, Zacatecas, a la altura del poblado de Las Ánimas, en el municipio de Pabellón de Arteaga. La víctima mortal iba acompañada por su perro, quien también murió atropellado.

Los trágicos hechos fueron reportados al número de emergencias 911, al filo de las 06:40 de la mañana del martes.

Se indicaba que sobre la carretera federal No. 71 Norte, tramo La Providencia, San Francisco de los Romo-Luis Moya, Zacatecas, casi a la altura del entronque con la carretera estatal No. 11 que conduce al poblado Ojo Zarco, en el municipio de Pabellón de Arteaga, se había registrado un atropello y al parecer había una persona sin vida.

Hasta el lugar del accidente se trasladaron los policías preventivos de Pabellón de Arteaga y policías estatales, además de elementos de la Guardia Nacional y una ambulancia del ISSEA.

Al hacer su arribo confirmaron el reporte, al encontrar tirados sobre la cinta asfáltica los cadáveres de un hombre de entre 65 y 70 años, que vestía una chamarra color café, pantalón de mezclilla color azul y zapatos cafés; así como un perro que al parecer era su mascota y lo acompañaba al momento del accidente.

Un automovilista, quien fue el que hizo el reporte, señaló que al circular por la carretera federal No. 71, en determinado momento observó que sobre la cinta asfáltica estaban tirados un hombre y un perro, por lo que presumió que habían sido atropellados por algún vehículo, por lo que decidió dar parte a los servicios de emergencias.

Por los indicios encontrados en el lugar, se presume que el peatón y su mascota pretendieron cruzar sin precaución la carretera en sentido de poniente a oriente, cuando fueron brutalmente impactados por un automóvil de características desconocidas, que se desplazaba en dirección de sur a norte y cuyo conductor se dio a la fuga.

Al lugar del accidente acudieron más tarde para realizar las diligencias correspondientes, el agente del Ministerio Público de Hospitales, personal de la Dirección de Investigación Pericial y los agentes del Grupo Homicidios de la PDI.