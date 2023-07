Jesús Eduardo Martín Jáuregui

El viernes pasado en un acto tipo festival de fin de cursos, un tanto largo y tedioso, el Instituto Municipal de la Cultura del Municipio de Aguascalientes hizo un reconocimiento a sus trabajadores y también a quince personas relacionadas con actividades culturales, a las que se rindió homenaje por su “trayectoria y aporte cultural”. Sin duda plausibles ambos reconocimientos, quizás hubiera sido preferible realizarlos en dos actos, porque su naturaleza es de diversa índole.

También es de reconocerle al instituto que de algún modo a lo largo de estos años ha realizado actividades que pueden ser compatibles con el calificativo cultural, que ha resultado convenientemente flexible. Los quince trayectores y aportadores culturales podrían haberse sentido más reconocidos si además de la fea figura que les entregaron, hubieran sido invitados a incorporarse de manera más contundente a las actividades del Instituto y del Ayuntamiento.

Me sorprendió la desmemoria, espero que lo sea y no olvido doloso, respecto de la promoción cultural en nuestro estado. En el evento se hicieron afirmaciones que, justificadas por la tentación del Adanismo, parecen no corresponder a los hechos documentados de promoción cultural. En la tentación del Adanismo escribió Paulino Garrigorri, suelen incurrir personas, particularmente políticos, que al asumir algún cargo o encargo se sienten como si fueran el primer hombre sobre la tierra y proceden a inaugurar el mundo. “Antes de mí no existía nada o todo estaba mal”, por ejemplo el mentiroso y difamador Andrés Manuel López Obrador. Alguna vez platicando con el C.P. Humberto Martínez de León le comenté las afirmaciones respecto de la UAA que me había externado un político, don Humberto me dijo y me dio una lección: “Si él se lo dijo deber ser cierto, yo lo recuerdo de otra manera”.

Pues bien, se dijeron cosas en el acto del IMAC y deben ser ciertas pero yo lo recuerdo de otra manera.

Se olvidaron de que desde hace casi un siglo el Ayuntamiento de Aguascalientes había creado, a instancias del Profr. Don Alejandro Topete del Valle, un organismo promotor de actividades artísticas y culturales que promovía no sólo en los dos o tres teatros de la ciudad sino en las plazas y jardines, conciertos, bailables, concursos de oratoria y declamación, etc, lo que entonces se veía como actividad cultural. Don Alejandro, mi profesor y compañero en la corresponsalía del Seminario de Cultura Mexicana, de la que fue cofundador, me platicaba con cierto dejo de reproche que no se reconociera ese organismo y ese trabajo y se partiera de la Casa de la Cultura.

En el evento se dijo también que fue el IMAC el primero en llevar grupos de teatro a barrios y comunidades que nunca antes habían visto una obra de teatro. Independientemente de las obras promovidas por instituciones oficiales, habría que recordar las representaciones teatrales del Club Monjes y el Club Guadalupe, los coros y, desde luego, su actividad deportiva que era el eje. No se puede olvidar el sólido y persistente trabajo del grupo La Columna y de otros grupos, incluso con patrocinio oficial que eran auténticas troupés trashumantes. No se puede tampoco borrar de un discurso, aunque sea de aniversario, la actividad promotora cultural que realizó la Casa de la Juventud no sólo intra sino extramuros en barrios y municipios.

Con especial cariño recuerdo al Grupo de Teatro Estudiantil del ICA, creado gracias al entusiasmo y esfuerzo de mi querida maestra Aurora López Aparicio, que surgió con la vocación de llevar el teatro a las plazas y kioscos de comunidades municipales y a plazas y jardines de la capital.

Es cierto que estos grupos y estas actividades no tienen por qué recordarlos los actores actuales de la promoción cultural, pero sí deberían saberlo. Hay hemerotecas, hay memorias, hay archivos, hay viejitos como mi menda que aún recordamos cosas, unas porque las vivimos, otras porque las leímos y otras de oídas de los protagonistas.

Siento que se omitió el reconocimiento para muchas personas y algunos personajes que a lo largo de los años, por supuesto más de quince, hemos formado parte de los sucesivos Concejos Municipales de Cultura y no es que quiera un reconocimiento y menos tan feo, sino porque si como alguien dijo ese día, el agradecimiento es la memoria del corazón, hay que ayudar a la memoria con la sensibilidad primero y los documentos después. El IMAC no nació por generación espontánea y el alcalde no le atinó, aunque pudiera pensarse, como el burro que tocó la flauta, sino que fue el fruto natural de la consolidación en un organismo con cierta autonomía técnica y administrativa, de las actividades que ya se venían dando y promoviendo en el Ayuntamiento.

Se habló y bien de Víctor Sandoval, mi amigo, se olvidó, pero yo no lo olvido y lo quiero decir, que en los primeros años del IMAC se pretendió borrar la obra, la influencia y sombra protectora del maestro, pero Dios castiga sin palo y sin cuarto y al cambio de Ayuntamiento, Víctor volvió por sus fueros y nos hizo el favor de dirigir el IMAC y en buena manera de reencauzarlo. Silvia Ávila, que habló en el evento y que fue su principal colaboradora, fue muy prudente, yo no.

Es difícil por supuesto tener presentes a todos, lo entiendo, pero no puede arrogarse la invención de la cultura a partir de un organismo. No se puede hablar de ballet en Aguascalientes sin mencionar a Georges Berard y a Martha Díaz Cárdenas, no se puede hablar de teatro sin nombrar a Don Antonio Leal y Romero, a Jorge Galván y desde luego al grupo Hamlet, y así en diversas disciplinas en las que somos herederos de muchos avatares, ahora en buena parte olvidados.

De los quince, ni están todos los que son ni son todos los que están, como se dice, pero había que completar quince. ¡Qué bueno que se hizo! ¡Enhorabuena! Estuvo presente el presidente municipal, me hubiera gustado escucharle su opinión sobre el IMAC, su valoración y sus proyectos. Aventuro uno, ¿qué pasaba en Aguascalientes a principios del siglo pasado que la hizo convertirse en el crisol del nacionalismo?

bullidero.blogspot.com facebook jemartinj jemartinj@threads.net