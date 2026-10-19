La intervención del Instituto Aguascalentense de las Mujeres en el sector educativo derivó en la suspensión de un profesor universitario tras denuncias de hostigamiento sexual presentadas por estudiantes, reveló la titular de la dependencia, Patricia Cárdenas, al confirmar que este tipo de conductas también se han sancionado en la administración pública estatal.

En el ámbito educativo, la funcionaria detalló que el IAM ha atendido a dos estudiantes víctimas de hostigamiento. En uno de los casos, la mediación institucional con las autoridades de la rectoría derivó en la suspensión inmediata del docente implicado.

Ante esta situación, Cárdenas subrayó la necesidad de mantener una coordinación continua con directivos y académicos, al tiempo que planteó la conveniencia de extender los programas preventivos al nivel de preparatoria, donde aún no se han implementado.

A fin de inhibir estas prácticas en las aulas, se han instalado Unidades de Igualdad en universidades públicas estatales y se han concretado convenios con instituciones privadas como el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Panamericana, la Universidad Cuauhtémoc y Global University, estrategia que también abarca a municipios y organismos descentralizados.

En cuanto al servicio público, Cárdenas confirmó la suspensión de funcionarios estatales por acoso laboral y hostigamiento sexual, como parte de la política de tolerancia cero del Gobierno del Estado, aunque omitió precisar el número total de sancionados.

La titular del IAM reconoció que el principal obstáculo para denunciar es el temor de las trabajadoras a perder su empleo o sufrir represalias de sus superiores jerárquicos. Por ello, instó a fortalecer la cultura de la denuncia y garantizar el acompañamiento a las víctimas mediante las Unidades de Igualdad presentes en las dependencias.