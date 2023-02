Querida, se encogió la historia

El Universo Cinematográfico Marvel es uno que está comenzando a transformarse en supernova, pues la cantidad de proyectos interconectados que pretenden generar una continuidad estrecha para beneplácito de los fans gestados en la lectura de cómics ya está mostrando señales de implosión narrativa que no permite más procesos expansivos en cuanto a sus propios personajes o historias, y la más reciente cinta con el Hombre Hormiga y su compañera La Avispa es un resultado contundente, sobre todo cuando lo que quiere pasar por trama es tan sólo un pretexto (bastante débil) para introducir al canon a un supervillano superpoderoso que supuestamente pondrá en jaque a la humanidad en la siguiente temporada de “Loki”, así que las películas y series de la compañía ya pasaron a ser simples eslabones que interconecten resultados pero no historias. Ergo, esta cinta no aporta algo en términos significativos en cuanto a desarrollo dramático o narrativo y me temo que ni siquiera añade entretenimiento claro o decente a la mezcla, cuando lo único que ambiciona es hacer chistecitos baratones sobre dimensiones y tamaños a la vez que deja en desamparo a un reparto excelente que refleja en más de una escena lo avergonzados que están por enunciar diálogos francamente ridículos que ni Stan Lee aceptaría en su etapa más cursi durante los 60, o participando en escenas donde un actor del calibre de Michael Douglas debe conducir una aeronave empleando dos larvas trasparentes a modo de controles porque se supone que debe causar algún tipo de gracia ver a un actor del calibre de Michael Douglas ver conducir una aeronave con dos larvas transparentes embutidas en sus brazos. La cinta despliega sin algún empacho su multimillonario presupuesto aplicando toda la ciencia CGI disponible para crear un universo cuántico donde nuestros “héroes” deben enfrentar al maloso de turno, pero como siempre el pecado más grande no es el dispendio monetario que pudo alimentar a los indigentes de nuestro Estado por meses, sino la falta de empeño por crear una historia o algo que se le parezca que lo justifique.

A esta película la aquejan demasiados problemas, los más graves tiene que ver con que el espectador debe asumir que Scott Lang, alias El Hombre Hormiga (interpretado ya en automático por el comediante Paul Rudd), es un personaje al que debamos invertirle tiempo y esfuerzo emocional y neuronal atendiendo sus sosos predicamentos, que en este caso se ven delimitados al microscópico universo donde él junto a su hija Cassie (Kathryn Newton en plan pesadito), su pareja Janet Van Dyne (una desperdiciada Evangeline Lilly) -La Avispa- y sus suegros, Henry Pym (Michael Douglas) y la alguna vez desaparecida en dicho micromundo Janet (Michelle Pfeiffer) llegan por accidente cuando Cassie manda una señal al reino cuántico y éste a su vez los succiona, mostrándonos un ambiente alienígena donde seres de imposible composición anatómica pero con un sentido del humor muy terrestre que raya en lo baboso se vuelven aliados y enemigos, mas todos deberán aliarse para combatir a un tirano ya presentado en la primera temporada de la serie “Loki”, de nombre Kang (JnathanMajors), con habilidades omnipotentes que busca reescribir el tiempo y el espacio. Las batallas y toda secuencia dinámica no salen del baúl de lo tradicional y resulta pasmoso cuán aburrido termina todo el proceso por lo que debemos señalar culpables, en este caso el director Peyton Reed quien no busca puntos de interés o profundidad en la unidireccional trama, poniendo la narrativa en neutral y dejando que la rimbombante puesta en escena digital marque la pauta. “Cuanticomanía” aboga por la abdicación de la mente por los sentidos y a cualquiera que desee alguna pizca de neurona con su entretenimiento entonces esta película será otro malogrado esfuerzo de la Marvel adorado tan sólo por sus fans.