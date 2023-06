Bienvenidos al polimultiverso aracno-humanoide

En cuanto a figuras de genuina iconicidad global provenientes de la historieta pop, sólo cuatro se me vienen a la mente cuya efigie sea sinónimo auténtico del cómic occidental aún para quienes jamás se han manchado los dedos con su tinta, y El Hombre Araña es una de ellas. Los demás personajes lograron fundir su imagen en el colectivo por sus procesos históricos específicos y el grado máximo de consolidación en cuanto a la idealización que representan (por supuesto me refiero a Superman, Batman y La Mujer Maravilla), pero Peter Parker es tan sólo un hombre común cuyas habilidades le vinieron de forma fortuita y, canalizando la tragedia personal sobre la pérdida de su tío Ben, descubrió eso que los de nuestra guardia ya sabíamos pero que se ha vuelto mantra para la generación millennial: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ahora es el personaje mestizo de Miles Morales quien recoge ese manto y ha labrado un camino en el gusto de la audiencia tanto en el material impreso como en el cine con la exitosa versión animada de sus aventuras titulada “El Hombre Araña: Un Nuevo Universo” hace cinco años, la cual supo presentarlo ante las audiencias jóvenes y veteranas como nuevo portador del conocido traje entelarañado junto a su contexto familiar y social mediante una historia que acrisoló con inteligencia y sentimentalismo bien aplicado los elementos que distinguen a la forja y desenvolvimiento de los superhéroes arácnidos gracias al evidente aprecio que al personaje le tienen los guionistas Phil Lord y Christopher Miller, arquitectos de esta nueva saga sobre el amistoso vecino El Hombre Araña.

Para quienes aún no se sientan compenetrados con el personaje, la película tiene amables gestos como el recapitular quienes son aquellos que la trama establece como importantes, como el mismo Miles quien fuera mordido por una araña radioactiva procedente de otra dimensión dándole peculiares poderes y posteriormente conocerá a otros como él incluyendo a Gwen, a quien comienza a estimar más que como amiga. Su vida es como la de cualquier otro adolescente asistiendo a la escuela y lidiando con unos padres que en ocasiones lo sofocan con su afecto o preocupaciones, situación que se agrava siendo su padre un policía de respeto en Nueva York y su madre una puertorriqueña que se conduce como toda progenitora latina que se respete. En esta nueva aventura se nos presenta lo que en apariencia es un antagonista de poco respeto llamado La Mancha, un científico transformado en un ser de epidermis blanca capaz de producir hoyos primero a localizaciones cercanas y posteriormente a otros aspectos del Multiverso, por lo que es considerado una gran amenaza para un grupo de Hombres Araña de realidades alternas liderados por Miguel O’Hara, el Hombre Araña del año 2099 quien busca con un desmedido rigor que nada se salga de control. Para ello Gwen, quien no ha visto a su amigo Miles en mucho tiempo, se reencuentra con él produciendo algunas de las escenas más cálidas y humanas de la cinta, hasta que las cosas invariablemente comienzan a salirse de control y el mismo universo de Miles se ve en riesgo porque ha impedido que un elemento canónico de su historia se vea realizado, uno que involucra a su padre, por lo que ahora el matiz de la trama se vuelve personal para el protagonista, pues debe decidir si puede sacrificar a un ser querido para que todo un universo sobreviva.

Si el guion de la cinta anterior brillaba por la impoluta caracterización de los protagonistas y el cuidado equilibrio entre la comedia, la aventura y el drama, aquí dichas propiedades se maximizan para cernirlas en una narrativa madura y proclive al drama existencial donde Miles Morales logra refinar los componentes que lo diseñan como personaje y la adversidad ya no procede directamente de un villano de cómic, sino de sí mismo en muchos sentidos. La plástica que se ha urdido en esta película es una que puede lacerar el sentido visual de muchos pero termina por fascinar debido a la justificación que encuentra en ciertos elementos estéticos que acompañan a determinados personajes que así lo requieren, como la versión punk del arácnido, muy en la línea del New Wave londinense y decadente tipo “Sex Pistols”, barroquismo que a la vez acompaña a los arcos argumentales de los personajes sintonizados en una frecuencia armónica donde todo funciona, desde la necesidad de Miles por contarles sobre su identidad secreta a sus padres, los conflictos emocionales que tiene Gwen con su papá policía y los trazos psicológicos que se le brindan a los demás Hombres Araña que terminan por encajar con mucha lógica en este rompecabezas que no tendrá solución total pues nos quedamos expectantes a una continuación que pretenderá resolver todo esto que aquí se cocina. Pero no importa porque si la cinta que concluya esta trilogía tiene las sólidas propiedades narrativas, dramáticas y existenciales que esta, bien valdrá la pena esperar. “El Hombre Araña: A Través del Araña-Verso” es la mejor cinta animada estrenada comercialmente en lo que va del año y se añade a este macro relato tejido por Sony Pictures a lo que sin lugar a dudas es la mejor adaptación sobre el personaje y temas elaborados por el extinto Stan Lee hace más de 60 años en toda su historia cinematográfica.

