El Heraldo de Aguascalientes se sumó a la campaña “Un Libro por Aguascalientes”, impulsada por el gobierno de la ciudad, mediante la donación de 11,700 ejemplares que serán destinados a escuelas, bibliotecas, delegaciones, círculos de lectura y comunidades que promueven el hábito lector.

Durante el cierre de la campaña 2026, la titular del Secretariado de Enlace Ciudadano del Municipio capital, Sylvia Garfias Cedillo, reconoció la participación de las instituciones, empresas, organizaciones y ciudadanos que realizaron aportaciones y dio a conocer que este año se logró reunir un total de 17 mil 151 libros, cifra que supera la meta inicial de 14 mil ejemplares.

Entre los donantes reconocidos durante el acto estuvo El Heraldo de Aguascalientes, cuya directora, Irma Ramírez Guzmán, recibió un reconocimiento por la aportación realizada a esta estrategia municipal de fomento a la lectura.

La funcionaria explicó que los ejemplares recopilados no permanecerán concentrados, sino que serán distribuidos en distintos espacios para ampliar el acceso a materiales de lectura, particularmente en planteles educativos y sitios donde actualmente existen bibliotecas con pocos libros.

Además de El Heraldo, en la campaña participaron dependencias estatales y municipales, instituciones educativas, organizaciones y ciudadanos. Durante el acto también se entregaron reconocimientos a algunos de los principales donantes de la campaña 2026.

Entre ellos estuvieron María Teresa Rendón Esquivel, titular de la Coordinación General de Salud; Armando Alejandro González, en representación de la Universidad Panamericana; el ciudadano Sergio Miguel Pérez; José Alfredo Gallo Camacho, de la Coordinación General de Delegaciones Urbanas y Rurales, y Alejandro Monreal Dávila, titular del Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas de Aguascalientes (INEPJA).