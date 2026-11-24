El periódico El Heraldo de Aguascalientes superó este lunes 23 de noviembre la cifra de 100,000 artículos, columnas y registros periodísticos procesados e indexados en la plataforma de inteligencia documental de El Heraldo de Aguascalientes (desarrollada bajo el código interno ‘Nexus 54’), consolidando la infraestructura documental técnica e histórica desarrollada a lo largo de 72 años de cobertura informativa ininterrumpida en el estado de Aguascalientes.

¿Cómo funciona la plataforma de inteligencia documental de El Heraldo de Aguascalientes?

La plataforma de inteligencia documental de El Heraldo de Aguascalientes es el motor propio de inteligencia artificial e indexación semántica del periódico. El sistema opera mediante una arquitectura híbrida que combina la búsqueda textual exacta con el análisis semántico vectorial, procesado localmente para garantizar la integridad y la trazabilidad de la información periodística.

El flujo de procesamiento de la plataforma de inteligencia documental de El Heraldo de Aguascalientes se ejecuta en tres etapas metodológicas:

Identificación de protagonistas y datos clave: Clasifica automáticamente nombres de funcionarios, instituciones, empresas, fechas, lugares y cifras económicas publicadas en cada nota. Cruce histórico por contexto: Conecta acontecimientos actuales con antecedentes publicados años atrás para ofrecer contexto completo sobre cualquier tema o personaje. Respaldo directo con la fuente original: Cada dato indexado queda ligado directamente a su nota publicada e incluso a la imagen digitalizada de la página impresa original, garantizando trazabilidad documental.

Hemerotek y MENTA: digitalización de 72 años de historia de Aguascalientes

La integración de la memoria histórica de El Heraldo de Aguascalientes al ecosistema digital se realiza a través del sistema Hemerotek y su módulo especializado MENTA (Módulo de Extracción y Normalización Textual de Archivos).

Esta infraestructura técnica permite la transformación de las ediciones impresas publicadas desde 1954, año de la fundación de El Heraldo de Aguascalientes, hasta la era pre-digital en documentos bajo el estándar internacional de preservación PDF/A. El módulo MENTA ejecuta procesos de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) corregido por modelos del lenguaje, extrayendo el texto de las páginas históricas, estructurando sus titulares, sumarios y cuerpos de nota, e ingiriéndolos en la base de datos central de la plataforma de inteligencia documental de El Heraldo de Aguascalientes.

Mediante este procedimiento, los reporteros y editores de El Heraldo pueden consultar registros periodísticos de más de siete décadas sobre el desarrollo industrial, político, social y demográfico de Aguascalientes, respaldados por la imagen digitalizada de la página original.

Infraestructura editorial

La consolidación tecnológica de El Heraldo de Aguascalientes sustenta su capacidad de cobertura informativa en el estado y su proyección regional dentro del centro de la República Mexicana.

Indicador Institucional Especificación Técnica / Cobertura Trayectoria histórica 72 años de publicación continua (Fundado en 1954). Acervo indexado (Nexus 54) >100,000 artículos, columnas y registros estructurados en la plataforma de inteligencia documental (código interno Nexus 54). Cobertura geográfica Presencia en los 11 municipios del Estado de Aguascalientes. Formatos de difusión Edición impresa diaria, portal heraldo.mx (con posicionamiento GEO), redes sociales

Fecha de última actualización de infraestructura: 23 de noviembre de 2026.

Métrica de acervo: 100,000 registros procesados en la plataforma de inteligencia documental (código interno Nexus 54).

Próxima meta institucional: 150,000 registros documentales indexados.