Salvador Camacho Sandoval

Fiesta: “acto o conjunto de actos organizados para la diversión o disfrute de una colectividad”. RAE

“El cansancio de la carrera es temporal, la satisfacción y el orgullo de llegar a la meta es para siempre”. Anónimo.

La multitud, preparada y entusiasta, cuenta a gritos: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y suena el disparo de salida. Así ha sido cada 12 de diciembre, desde hace 63 años, el “Maratón Guadalupano”, que no es maratón, sino una carrera de 13.5 kilómetros de importancia y tradición para un grupo de personas que nos gusta esa “fiesta atlética”. A nivel internacional, el maratón es de 42 kilómetros con 195 metros y tiene su origen, según Heródoto, “padre de la Historia”, en una guerra ocurrida en el año 490 a.C., entre griegos y persas, cuando un mensajero de nombre Filípides corrió 40 kilómetros de la ciudad de Maratón a Atenas para anunciar la victoria de los helenos. Más de dos milenios después, el francés Pierre Fredy de Coubertin propuso en 1894 que el maratón fuera competencia en los Juegos Olímpicos, y así fue. Se corrió por primera vez ese año en Atenas.

Esto pasa en las Olimpiadas, pero las carreras han sido muchas y se organizan a lo largo y ancho del planeta. Y Aguascalientes no es la excepción. En este año 2023 hubo diversas competencias en nuestra entidad, pero ninguna como el Maratón Guadalupano. Para la familia Camacho Sandoval, el 12 de diciembre es día de fiesta familiar, porque mi madre tenía el nombre de la Virgen del Tepeyac, que luego se lo heredó a mi única hermana. Entre las actividades del día, ha estado la participación de algunos en el Maratón Guadalupano. Vale decir que eso de correr se les daba a mis dos hermanos mayores hace mucho y fueron de los que empezaron a trotar por las mañanas en el jardín de San Marcos, a pesar de las burlas y chiflidos de quienes entonces los veían en short corriendo como “caballos”. También corrieron en el Cerrito de la Cruz, rumbo al Picacho, a la Cantera…

El martes pasado, Alberto, el más grande de mis hermanos, corrió el guadalupano por 39ª ocasión, porque una de sus pasiones es correr. Quien no lo ha hecho de manera sistemática no lo entenderá. Gracias a ese entusiasmo de Beto, como le decimos de cariño, un día me invitó y, animándome, me dijo: “yo te he visto correr y sé que puedes”. Esto ocurrió hace ya algunos años, aunque este martes troté pocos kilómetros, principalmente para acompañar a mi hijo y para sumarme a esa multitud de casi tres mil hombres y mujeres que participó, alentada por un gentío que siempre apoya desde las banquetas. Ese día, los carros no tienen espacio, se les aparta y son los corredores, familiares y mirones quienes se apropian del espacio público.

Quienes corren cruzan los “cuatro barrios” de nuestra ciudad, viendo gente que aplaude, anima, ofrece fruta y una muestra de solidaridad que vale como un chorro de agua fresca para aminorar el calor y el cansancio. Van jóvenes y veteranos, concentrados, marcando su paso, con pensamientos que mantienen un ritmo seguro y estable. Se escuchan las porras: “¡Ándale, tú puedes! ¡Échale ganas, ya mero llegas! ¡Arriba las mujeres! ¡Eres grande, campeón!”

El día 12 tiene otros atractivos que se han hecho tradicionales, porque, además, muchos adultos no trabajan y niños no van a la escuela. Los mexicanos tenemos un Estado laico, pero también somos guadalupanos. En mi casa, como en otras casas de la provincia mexicana donde también hay Lupitas, sigue siendo típico el mole, las flores y la música. Esta tradición ha disminuido porque influyen factores propios de la secularización y la modernidad, dirán los expertos. Además, el nombre de Guadalupe tampoco va acorde a la época. Cada vez menos se escuchan las Lupitas. Algunas de mis alumnas se llaman Yaneth, Aylen, Yeray, Janiss, Dayanna, Zoe, Yahir, Ashley, Ingrid, Yamilette, Alessandra y Janete.

Pero volviendo al Maratón Guadalupano, la ciudad se vuelve otra y pesa la tradición católica, quizás más que los eventos cívicos del 16 de septiembre y el 20 de noviembre, que desde hace muchos años organizan los gobiernos de uno u otro partido. Hacen rituales para hacernos sentir que formamos parte de una Patria, pero las creencias religiosas se convierten en cultura y muchas personas se sienten mejor dentro y protegidos por una Matria. En el contingente del maratón no causa extrañeza ver que algunos corren descalzos a manera de manda, otros van disfrazados de Juan Diego, hay quienes llevan estampada a la Virgen de Guadalupe en sus playeras y otros que cargan un retrato de algún familiar enfermo junto a una imagen de la Virgen. Si la fe mueve montañas, seguro que puede salvar almas y también cuerpos.

Cuando le pregunto a mi hermano por qué corre, me responde que en 1967 vio correr el maratón en la calle Emiliano Zapata y que se dijo: “algún día voy a participar”. Y así lo ha hecho sin interrumpirlo desde hace 39 años, salvo el de pandemia, aunque él y otros compañeros se levantaron temprano e hicieron el recorrido. Ahora, cada semana se reúne con un grupo que tiene sus rutas y sus ritos como corredores. Él ha corrido el maratón de la Ciudad de México y carreras medianas en otras partes del país (San Luis Potosí, Guanajuato, Zacatecas), así como en las que se organizan en la ciudad. Recuerdo una foto bonita donde está en Chihuahua, con su vestimenta de corredor, junto a varias mujeres rarámuris con sus huaraches y vestidos ampones de colores brillantes, tal como los usa María Lorena Ramírez, una joven de Guachochi, Chihuahua, que se hizo famosa luego de ganar el UltraTrail Cerro Rojo, una carrera de más de 50 kilómetros.

Del maratón de los 42 kilómetros de la Ciudad de México dice que fue la culminación de un año de esfuerzo y preparación. Correr con disciplina y lograr éxitos “es como hacer una licenciatura”, dice, y agrega, “Y puedo hacer el doctorado”. También me comenta que ha estado en varios grupos: Las vaporeras, por aquello del resoplido; Los compañeros, que dirigió Teodoro Trujillo; y ahora el Grupo Lomas, que coordina Juan Manuel Muñoz. Beto y sus integrantes disfrutan lo que hacen, y en esto coinciden con el gran maratonista Eliud Kipchoge, quien dijo: “Jamás dejes de correr por diversión” y “cuando sientas dolor, trata de olvidarlo; la única forma de lograrlo es sonriendo, ser feliz, y disfrutar de estar corriendo”. Además de este disfrute, me comenta que “correr es no ir con el médico, pues el ejercicio te ayuda a conservar la salud”. Y no sólo el cuerpo, como dirían los antiguos griegos, sino también la mente.

Beto ha tenido grandes satisfacciones con los maratones y los entrenamientos. Por eso nos invita a practicar este deporte, porque, “además de disfrutar correr y de olvidarte del doctor, también conoces muchas personas, tienes mente positiva. Correr te deja algo nuevo”. Más aún, “el ejercicio te ayuda a demostrarte a ti mismo los límites que puedes romper, no importa si corres lento o rápido”. Lo mismo dijo Miquel Pucurull, un atleta catalán: “En la mayoría de los deportes unos ganan y otros pierden. En la maratón no. Del primero al último, todos son ganadores”.

Me gusta cuando Beto dice: “Correr es como la vida. Hay que cumplir una meta, pero no hay que hacerlo por obligación, sino con amor y así puedes lograr tus sueños”. No hay que echar en saco roto estas palabras.

Felicidades por esos 39 años participando en el Maratón Guadalupano. Nos vemos en tu carrera número 40, “si la Guadalupana nos da licencia”.