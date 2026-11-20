Jacobo Sanchez Lucio Agencia Reforma

MONTERREY, NL: El lanzamiento del videojuego Grand Theft Auto VI ha despertado el furor en millones de jóvenes debido a su impacto cultural y su característica dinámica de mundo abierto.

Dicho tipo de mapa otorga a quien lo juegue la posibilidad de realizar todo tipo de acciones, como remodelar una casa, trabajar como taxista o participar en un modo historia lleno de acción, disparos y conspiraciones criminales.

La expectativa fue tal que Bernardo Toraya, de 23 años, cambió la región de su consola Xbox el pasado miércoles, ubicándose en el servidor de Nueva Zelanda para acceder al título un día antes de su estreno en México.

«Culturalmente Grand Theft Auto siempre es el juego más polarizante de todos, pero es el más amado por los jugadores, y yo estoy muy emocionado de seguir jugando», indica.

Tras jugar por 12 horas, Toraya asegura que el juego representa una revolución dentro de su industria, opinión que las ventas han respaldado, pues en el día de su lanzamiento recaudó más de mil 800 millones de dólares.

Aunque ni las productoras Rockstar Games ni Take-Two han confirmado el presupuesto de la última entrega de la saga, las estimaciones lo sitúan entre los mil y mil 500 millones de dólares, posicionándolo como el producto de entretenimiento más caro de la historia.

Como referencia, producir el Super Bowl tiene un costo aproximado de 60 millones de dólares, incluyendo el espectáculo de medio tiempo. En el cine, dos de las películas con los presupuestos más altos son Jurassic World: Dominion (2022) con 658 millones de dólares y Star Wars: El despertar de la fuerza (2015) con 447 millones de dólares.

Su predecesor, GTA V (2013) costó aproximadamente 265 millones de dólares, incluyendo desarrollo y marketing, mientras que fenómenos como Minecraft costó apenas 250 mil dólares.

Mauricio de la Fuente, estudiante de 20 años, adjudica el «hype» que envuelve al juego a los 13 años que transcurrieron entre su quinta y sexta entrega, que crearon impaciencia entre su comunidad.

«Desde hace dos años, o año y medio, el GTA ya se había anunciado, pero cada vez lo estuvieron posponiendo más, entonces la comunidad ya estaba harta».

Aun así, considera que la espera probablemente valga la pena, dando como razón la vasta cantidad de tiempo que los desarrolladores tuvieron para crearlo.

«Si un juego tuvo 13 años de preparación sabes que definitivamente vale la pena. Yo lo pagaría, creo que es algo que sí vale la pena, sobre todo cuando estamos hablando del juego más grande en la historia de la humanidad», afirma.

LA NOSTALGIA

Fernando Colorado jugaba al GTA V en compañía de sus amigos al salir de la secundaria, por ello la franquicia trae consigo buenos recuerdos.

«Le tengo un gran valor, un cierto cariño a los recuerdos que tengo jugando varios de sus juegos. Yo he jugado varios GTA, entonces eso me genera nostalgia».

Patricio Peña, de 21 años, recuerda que en la pandemia, al no poder salir con sus amigos, se reunía con ellos a través de los servidores online de la quinta edición.

Tras comprar el nuevo videojuego planea jugarlo con su hermano mayor, quien lo introdujo a la saga cuando era niño.

«El GTA es parte de mi infancia, es parte de mi vida».

«Buscaré jugar con mi hermano e intentar pasar el máximo tiempo posible juntos».

Con información de Leonardo Rendón