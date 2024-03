El domingo pasado, Marco Antonio Muñiz, “El Lujo de México”, celebró su cumpleaños número 91. Nació en la ciudad de Guadalajara el 3 de marzo de 1933. Y un día me dijo: “Y a las tres de la mañana”. Le contesté, ¡ese sí no te lo creo! Y nos reímos divertidos por la ocurrencia. Obviamente, para Marco, su número de la suerte siempre ha sido el 3.

A Marco Antonio lo empecé a escuchar a la edad de 7 años. Recuerdo que mi padre, a quien le gustaba cantar la música de la época, compró un tocadiscos y uno de los primeros discos que adquirió en la Casa de Vidrio fue el de Marco Antonio Muñiz ya como solista, que traía los que serían sus primeros éxitos: «Luz y Sombra» y «Escándalo». En sí, todo el disco traía muy buenas canciones, con arreglos de Rubén Fuentes, las cuales me aprendí a fuerza de oír el disco todos los días en la tarde, que era cuando mi padre, al llegar del trabajo, ponía la música en nuestra casa, la cual estaba ubicada cerca de la estación del ferrocarril. ¡Cómo le agradezco a mi papá el haber inculcado tanto a mi hermano como a mí de manera impensada el gusto y el amor por la música romántica, especialmente los boleros! Y digo de manera impensada porque mi papá ponía su música y mi hermano y yo, que jugábamos por la casa, oíamos las canciones de manera desinteresada y nos aprendíamos las canciones sin querer. Ese primer disco de vinil de Marco lo conservo yo como un tesoro muy apreciado. Desde luego, Marco me lo firmó muchos años después y me platicó lo que sufrió para grabar ese disco y, sobre todo, para que entrara en el ánimo del público.

Marco Antonio nació en el barrio de Mexicaltzingo. En ese mismo barrio nació otra grandeza de México, estrella del fútbol que jugó en las Chivas del Guadalajara: El Gran Tomás Balcázar, que vino al mundo el 4 de mayo de 1931, quien con el paso de muchos años después sería mi compadre pues él y Lucha, su esposa, fueron padrinos de mi hija Claudia.

Marco y Tomás nacieron en el mismo barrio y en la misma época. Y lo que es la vida, en sus años infantiles, Marco quería ser futbolista y Tomás cantante, pero el destino les tenía preparado precisamente lo contrario: Marco sería uno de los mejores cantantes de México y allende las fronteras, así como un ídolo indiscutible en varios países, principalmente en Puerto Rico. Y Tomás Balcázar fue uno de los futbolistas más importantes del Guadalajara de 1948 a 1958 y acudió al Mundial de Suiza en el año de 1954. Marco y Tomás fueron dos grandes amigos, dos tapatíos triunfadores en sus respectivas carreras. Tomás Balcázar falleció el 20 de abril de 2020.

A Marco Antonio lo conocí en persona cuando yo tenía unos 17 años, en una presentación, de las tantas que hacía cada año, en “Los Globos”, durante una feria de San Marcos. Don Rafael Mirabal, que era el empresario, siempre presentaba variedades de primer nivel, ahí llegué a ver a Camilo Sesto, Roberto Carlos, Mocedades, El Pirulí, Raúl Vale y Angélica María, y hasta el Loco Valdés en un fandango estudiantil que era dedicado a los alumnos de la prepa del I.A.C.T. Y como lo menciono líneas arriba, ahí conocí al Gran Marco. Y en esa presentación tuve la dicha de retratarme con él en el camerino, al cual pudimos entrar mi padre, mi hermano y yo gracias a la amistad de mi padre con don Rafael Mirabal.

Al paso de los años, fue precisamente por medio de Tomás Balcázar que conocí a Marco ya de manera formal en la ciudad de Guadalajara, cuando fue a trabajar a una cena baile en el Club Guadalajara para un aniversario precisamente del club. Ahí conocí y traté a Jorge Vergara… ¡Un tipazo!

A partir de ese día, Marco y su esposa Jesica ya me identificaban como parte de la familia Balcázar, pues era una hermandad tremenda con ellos. Mi familia y yo estuvimos presentes cuando nació el Chicharito, nieto de Tomás y Lucha. Años más tarde, Marco y Jesica vinieron a Aguascalientes a ser padrinos de bautizo de mi nieto Alfonso. Y en todos estos años hemos llevado una relación muy hermosa.

Con Marco tuve oportunidad de viajar a algunas ciudades de la República en donde se presentaba, incluso una o dos veces viajó de la CDMX a Aguascalientes para presentarse en algunas ciudades cercanas, como San Juan de los Lagos o Zacatecas. Llegaba al aeropuerto local, desayunábamos en la casa y al mediodía partíamos Marco, mi hermano Ricardo y yo al lugar de su presentación. El viaje era delicioso, pues en el camino Marco nos platicaba mil anécdotas de todos sabores y colores y de pronto nos poníamos a cantar como cualquier familia que canta para hacer el viaje más corto y placentero. Nos platicaba de sus presentaciones en Nueva York, así como de todo lo que vivió en las Caravanas Corona del señor Vallejo. Todo lo tengo guardado en mi mente y lo estoy escribiendo para hacer un libro de vivencias con varias personalidades.

Recuerdo que para una feria de San Marcos contrataron a Marco para trabajar en el palenque. Ese día llegó muy temprano en avión. Siempre que ha venido viene acompañado de Jesica. Yo había comprado con antelación boletos de palco para los toros a Benito Palomino y ese día nos fuimos a la corrida. Pero resulta que, en el camino, cuando íbamos por el paso a desnivel de López Mateos ¡que se poncha una llanta! Y salió casi volando la polvera. Detuve la camioneta y Marco salió corriendo a traer la polvera que había quedado unos metros adelante. Así con la llanta ponchada le di a la camioneta hasta salir a López Mateos y J. Pani para estacionar la camioneta sin que estorbara tanto. Desde ahí hasta la plaza se fueron todos caminando y mientras yo me quedé a ver cómo arreglaba la llanta, en es pasó un amigo y le pedí que se hiciera cargo del problema. Ya en la plaza, Marco causó expectación y muchos aplausos. El gobernador en ese tiempo era el Dr. Otto Granados y Fernando Gómez el alcalde. Esa tarde, el matador de toros Manolo Mejía le brindó uno de los toros. Ya por la noche, Marco hizo llegar a Manolo Mejía boletos para el palenque y Manolo Mejía, en compañía de dos amigos, acudió a la invitación de Marco. Pero eso no sería todo, pues algunas semanas más tarde, Marco le ofreció una comida en el Restaurant Arroyo a Manolo en agradecimiento al brindis del toro en el serial taurino de Aguascalientes.

Años más tarde, para otra feria de San Marcos, invité a un entrañable y querido amigo, Guillermo Llamas Esperón, junto con otros médicos, a comer con Marco, pero fuera del área ferial, a Las Costillas de Sancho. Ahí pasamos una excelente tarde compartiendo una excelente comida y un buen vino tinto. Por la noche, asistimos al palenque a disfrutar de su show. Con Memo, Marco quedó gratamente impresionado por su profesionalismo y bonhomía. Cuando hablamos por teléfono, me pregunta por él.

Anécdotas hay muchas. Marco me ha hecho el honor de darme su amistad sin reparos. Me ha tenido mucha confianza y nuestras familias se tienen mucha estima. Hoy que Marco llega a sus 91 años en muy buenas condiciones de salud, no queda más que agradecerle a Dios que le conceda muchos años más para dicha de quienes lo queremos, para dicha de la música mexicana, pues él ha sido un embajador de la canción muy importante y muy querido en todas las ciudades y países en donde se presentaba. Hoy no me queda más que mandarle un abrazo muy fuerte y mi cariño imperecedero para ¡El Lujo de México! ¡O “El Gran Marco!”, como le decía mi padre.