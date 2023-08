Durante los últimos días, mucho se ha hablado sobre la polémica de los nuevos libros de texto gratuitos que pretende distribuir el Gobierno Federal para el próximo ciclo escolar. La discusión jurídica centra sobre si la Secretaría de Educación Pública debe o no de respetar una suspensión ordenada por un tribunal; a través de dicha suspensión, se pretende que la Secretaría de Educación Pública pause la distribución de los nuevos libros de texto hasta en tanto no se resuelva en definitiva la disyuntiva sobre si dicha secretaría cumplió o no con las consultas a especialistas y a gobiernos estatales antes de elaborar y publicar el contenido de los libros en cuestión.

Resulta importante mencionar que se han difundido algunos de los contenidos de los libros y como primera reflexión se puede observar cómo se eliminan los libros de asignatura individualizada y se pretender concretar un cúmulo de actividades y asignaturas en aproximadamente cuatro libros por grado. De igual manera, el contenido de dichos libros ha sido puesto en tela de juicio ya que principalmente las matemáticas parecen ser relevadas a un segundo plano y su contenido se reduce en más de un 75% y aumentan las páginas relativas a la historia.

Dentro del rubro de historia, se han filtrado contenidos poco objetivos y carentes de relevancia, tales como la supuesta existencia de un “fraude electoral” al ahora Presidente Andrés Manuel López Obrador en el año 2006, entre muchos otros supuestos que quizá merecerían menos páginas en un país rico de historia como el nuestro.

Si bien, hay que admitir que el sistema de educación pública en nuestro país tiene muchas deficiencias y aristas que pudiera mejorar, considero que la implementación de nuevos libros de texto no debería de ser el primer paso a seguir. En un entorno globalizado, los menores deben de prepararse bajo un nuevo esquema de competencias en el que predominen los idiomas, la habilidad matemática y la creatividad.

México debe de voltear a ver los sistemas de educación pública de países como Canadá, en el que se fomentan la capacidades cognitivas y creativas de los estudiantes dentro de las aulas; sin embargo, también se les enseña sobre la importancia de una buena alimentación y se les dan clases de cocina a los alumnos, se les enseña sobre la resolución de problemas prácticos en el hogar y se instruye para la utilización de máquinas de costura, así como de las principales herramientas para la construcción y reparación. México debe de igual manera, buscar que a través de la educación pública escolar primaria y secundaria, se pueda fomentar la activación física de los menores y la promoción del talento deportivo que les permita tener una vida saludable y generar buenos hábitos.

Si bien no podemos esperar mucho, de un gobierno en el que se ha privilegiado a la Secretaría de la Educación Pública como la antesala de una gubernatura y que pretende adoctrinar ciudadanos con pasajes de la historia cargados bajo una tendencia lopezobradorista. Lo cierto es que como mexicanos debemos de exigir que la educación de los futuros ciudadanos de nuestro país deje de ser vista como un bastión de poder, una agrupación gremial o un mecanismo de control y comience a ser un auténtico catalizador de talentos .

Estaré pendiente del tema y comentaremos sus repercusiones antes del inicio del ciclo escolar. Agradezco el favor de su lectura y les deseo un muy feliz fin de semana.

Correo: davidreynoso40@hotmail.com

Twitter: @davidrrr