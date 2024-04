Una camioneta que se desplazaba por la carretera estatal No. 113 repentinamente comenzó a incendiarse debido a un cortocircuito. Unos policías preventivos de Asientos que pasaban por el lugar y se percataron del incidente lograron sofocar el fuego con unos extintores, aunque no pudieron evitar que la unidad automotriz quedara completamente destrozada.

Los hechos se registraron ayer, aproximadamente a las 13:20 horas, a la altura del poblado Adolfo López Mateos, en el municipio de Asientos.

A esa hora, unos oficiales de la Policía Municipal realizaban labores de vigilancia por la carretera estatal No. 113 cuando detectaron que sobre el acotamiento se encontraba una camioneta Dodge pick up, color blanco, envuelta por las llamas. También observaron al conductor, identificado como Felipe de Jesús, de 46 años, quien desesperadamente pedía ayuda. Los oficiales detuvieron la marcha de la patrulla y procedieron a sofocar el fuego con un extintor.

Después de algunos momentos, la situación quedó controlada, aunque la camioneta fue considerada pérdida total debido a los daños que presentaba.

Según la versión de Felipe de Jesús, al momento de los hechos circulaba por la carretera estatal No. 113 a bordo de su camioneta Dodge pick up, acompañado por su madre, la señora Martina, de 63 años. Repentinamente, sufrió una falla mecánica, lo que lo obligó a detenerse a un costado de la cinta asfáltica. Cuando apenas se disponía a revisar el motor, la camioneta comenzó a incendiarse repentinamente, logrando poner a salvo a su progenitora pero ya no pudo evitar que el vehículo quedara completamente envuelto en llamas.