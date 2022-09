Un incendio acabó con una vivienda ubicada en el fraccionamiento Fuentes de la Asunción, dejando fuertes pérdidas materiales, aunque por fortuna no se reportaron personas lesionadas.

Un aparente corto circuito fue lo que provocó el siniestro, que se suscitó al filo de las 12:35 horas del martes.

Los hechos tuvieron lugar en la calle Fuente de la Luz, lugar hasta donde acudieron Bomberos Municipales de Aguascalientes, una ambulancia de Protección Civil Municipal y policías preventivos.

Al hacer su arribo, los vecinos reportaron que en el interior del domicilio en llamas se encontraba la propietaria, una mujer de edad avanzada.

Debido a lo anterior, los Bomberos Municipales ingresaron de inmediato a la finca y comenzaron con las labores de búsqueda y rescate de posibles víctimas, aunque afortunadamente en ese momento no había ninguna persona en el domicilio.

Sin embargo, en el área del patio, detectaron un perro que había quedado atrapado en el fuego, por lo que procedieron a rescatarlo ileso.

Cabe destacar que los esfuerzos de los vulcanos por sofocar el fuego se complicaron, debido a que ya se había extendido rápidamente por toda la planta baja y alcanzó una de las habitaciones ubicadas en la planta alta, lo que originó que la estructura se viera comprometida, pues existía el riesgo de un derrumbe.

Luego de casi una hora de intensos trabajos el siniestro fue controlado en su totalidad, aunque la vivienda fue considerada como pérdida total, pues toda la planta baja quedó reducida a cenizas, resultando severamente dañados el techo y paredes.

Al lugar de los hechos acudió el señor José Antonio, de 57 años, quien dijo ser hijo de la propietaria del domicilio y señaló que al momento de ocurrir el incendio su mamá no estaba en la finca.