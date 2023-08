Durante las últimas semanas la película de Barbie ha causado un verdadero revuelto en la sociedad, en las semanas previas a su lanzamiento vi publicidad exagerada anunciando su estreno y las mismas compañías de cine haciendo parte a los actores en los anuncios del cine. Conforme pasaron las semanas fui testigo de las enormes filas del cine para entrar a ver esta película, claro que en su mayoría mujeres y vestidas de rosa sin importar la tonalidad. Después el mismo cine generando más publicidad, pusieron a la venta envases de la película e incluso sacaron palomitas color rosa. En fin, una serie de estratégicas mercadológicas que definitivamente fueron un éxito total y lograron que Barbie sea de las películas más vistas en el cine de la última década.

La muñeca Barbie fue creada en 1959 y desde su inicio se creó con la idea de que las niñas pequeñas quisieran jugar a ser grandes y estas muñecas parecen mujeres de mayor edad, bellas y profesionistas. Mattel ha creado alrededor de 180 tipos de Barbies, de distintas nacionalidades, profesiones, colores de cabello, etc. Ha sido la variedad de la muñeca Barbie lo que ha generado tan buena repuesta de las niñas que la adquieren.

La película de Barbie se desarrolla precisamente en el mundo de Barbie, donde cada una tiene una función y ha nacido para tal, “escritora, presidente” e incluso la Barbie “estereotípica”, es un mundo ideal donde además Ken, el muñeco parejo de Barbie, también se encuentra ahí, pero ellos tienen un rol distinto, ese mundo sólo es de Barbie. Para no hablar de qué trata la película sólo quiero enfocarme en lo siguiente: Mismo Mattel reconoció en esta película que al crear tanta variedad de muñecas, cada una con su función personal, se dio por hecho que esa sería su misión por siempre, ¿cómo cambiar algo que ya estaba preestablecido quizás desde antes de ser creada? Claro que esto tiene un trasfondo del propio conflicto de la película, pero ello me llamó mucho la atención porque Mattel reconoce que hizo mal en establecer la función de cada Barbie, así como las expectativas tan altas de belleza que se crearon durante generaciones. Esto claro, tiene relación directa con la vida de los humanos y el tema del cambio de los deseos personales. También se habló de tantas muñecas creadas extremadamente delgadas y con medidas perfectas que hoy en día no son parámetro de saludable sino de todo lo contrario.

Es decir, Mattel reconoció su error y en la película lo expresaron bien, las críticas polémicas que persiguieron a Barbie e incluso de la propia competencia de estas muñecas, sin embargo, generaron millones de dólares con la película y hoy en día Barbie sigue siendo la muñeca más famosa en el mundo entero, actualmente apuestan por normalizar la diversidad y generar conciencia sobre las altas expectativas que se les imponen a las mujeres a través de sus muñecas haciéndolas con otros colores, otras medidas, ropa o muchas otras. Los juguetes también forman parte de la educación de los niños y esta nueva visión es benéfica para todos.